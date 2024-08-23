Знищення порому "Конро Трейдер" офіційно підтвердили ВМС ЗСУ

Пожежа на залізничному поромі "Конро Трейдер". Фото: росЗМІ

Окупанти залишились без єдиного великого порому, який функціонував між Керчю та Росією. ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, етері "Радіо Свобода" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Пором "Конро Трейдер" зазнав, ймовірно, ракетного ураження вчора, 22 серпня. Однак чим саме атакували українські бійці, речник ВМС ЗСУ не уточнив.

"Ми можемо підтвердити інформацію, що ціль було знищено ВМС ЗСУ. Без особливих подробиціь", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Пором "Конро Трейдер" — що відомо

"Конро Трейдер" має порт приписки Темрюк та є шостим на Керченській переправі, але єдиним залізничним. За офіційними даними країни-агресора, на борту було 30 цистерн із пальним. OSINT-проект КіберБорошно заявив, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, який функціонував між окупованою Керчю і Росією.

"Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив звісно і озброєння", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Пором "Конро Трейдер" до ураження. Фото: росЗМІ

Його довжина — 109 м, ширина — 22 м. До 2014 року ходив не під прапором Росії, а під прапором Сент-Кітс і Невіс. До окупації Криму пором виконував рейси через Керченську протоку, зокрема між Керченським морським рибним портом і портом Кавказ із залізничними цистернами на борту на користь однієї з великих кримських мереж АЗС — ТЕС.