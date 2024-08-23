Уничтожение парома "Конро Трейдер" официально подтвердили ВМС ВСУ

Пожар на железнодорожном пароме Конро Трейдер. Фото: росСМИ

Оккупанты остались без единого большого парома, который функционировал между Керчью и Россией. ВМС ЗСУ официально подтвердили уничтожение "Конро Трейдера" в порту "Кавказ" Краснодарского края.

Об этом в пятницу, 23 августа, эфире "Радио Свобода" сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Паром "Конро Трейдер" потерпел, вероятно, ракетное поражение вчера, 22 августа. Однако чем именно атаковали украинские бойцы, представитель ВМС ВСУ не уточнил.

"Мы можем подтвердить информацию, что цель была уничтожена ВМС ВСУ. Без особых подробностей", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Паром "Конро Трейдер" — что известно

"Конро Трейдер" имеет порт приписки Темрюк и является шестым на Керченской переправе, но единственным железнодорожным. По официальным данным страны-агрессора, на борту было 30 цистерн с горючим. OSINT-проект КіберБорошно заявил, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, который функционировал между оккупированной Керчью и Россией.

"Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но кроме того он перевозил конечно и вооружение", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Паром "Конро Трейдер" до поражения. Фото: росСМИ

Его длина — 109 м, ширина — 22 м. До 2014 года ходил не под флагом России, а под флагом Сент-Китс и Невис. До оккупации Крыма паром выполнял рейсы через Керченский пролив, в том числе между Керченским морским рыбным портом и портом Кавказ с железнодорожными цистернами на борту в пользу одной из крупных крымских сетей АЗС — ТЭС.