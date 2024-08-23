Поджоги авто в Одессе: детали очередного инцидента

В Одессе снова подожгли авто — детали инцидента
23 августа 2024 10:18
Горит автомобиль в городе. Иллюстративное фото: Freepik
В Одессе продолжаются поджоги автомобилей, в том числе принадлежащих военнослужащим. Этой ночью в Киевском районе города снова вспыхнул автомобиль, на месте происшествия работали спасатели.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
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По данным свидетелей в соцсетях, поджог произошел на улице Фонтанская дорога. То ли это был транспорт военного — пока неизвестно. Однако в результате пожара у автомобиля полностью выгорел салон, треснули окна, а колеса расплавились от высокой температуры. Полиция ведет поиски виновных в поджогах.
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