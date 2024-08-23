Підпали авто в Одесі: деталі чергового інциденту

В Одесі знову підпалили авто — деталі інциденту
23 серпня 2024 10:18
Горить авто у місті. Ілюстративне фото: Freepik
В Одесі продовжуються підпали автомобілів, зокрема тих, що належать військовослужбовцям. Цієї ночі в Київському районі міста знову спалахнула автівка,на місці події працювали рятувальники.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
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За даними свідків у соцмережах, підпал стався на вулиці Фонтанська дорога. Чи точно це був транспорт військового — наразі невідомо. Однак внаслідок пожежі у автомобіля повністю вигорів салон, тріснули вікна, а колеса розплавилися від високої температури. Поліція наразі веде пошуки винних у підпалах.
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