Підпали авто в Одесі: деталі чергового інциденту

Горить авто у місті. Ілюстративне фото: Freepik

В Одесі продовжуються підпали автомобілів, зокрема тих, що належать військовослужбовцям. Цієї ночі в Київському районі міста знову спалахнула автівка,на місці події працювали рятувальники.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Читайте також:

Підпалили авто в Одесі

За даними свідків у соцмережах, підпал стався на вулиці Фонтанська дорога. Чи точно це був транспорт військового — наразі невідомо. Однак внаслідок пожежі у автомобіля повністю вигорів салон, тріснули вікна, а колеса розплавилися від високої температури. Поліція наразі веде пошуки винних у підпалах.