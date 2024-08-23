Відключення світла в Одесі 23 серпня: адреси

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: Unsplash

Сьогодні, 23 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

9-а Пересипська, 7-А;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

2-а Пересипська, 3 — 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50а;

пров. 1-й Чорноморський, 5 — 44а;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

4-а Пересипська, 1 — 28;

5-а Пересипська, 2 — 35;

9-а Пересипська, 3 — 14а;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54, 38а;

Жевахова, 3 — 61а;

Локомотивна, 1 — 27;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 7-й Чорноморський, 3 — 18;

10-а лінія на ЖМ, 4 — 18;

11-а лінія на ЖМ, 7 — 16;

12-а лінія на ЖМ, 14 — 18;

9-а лінія на ЖМ, 11 — 18а;

Керченська, 101 — 131;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 21б;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

Капітана Кузнєцова, 92 — 102.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

просп. Свободи, 52;

Левітана, 123б.

Роботи до 17:00

Варненська, 12/корп.2, 3, 4;

14/корп.2, 3;

Космонавтів, 23/корп.4, 5;

25/корп.4, 27/корп.4;

Левітана, 113а, 113б, 114, 116.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: