Відключення світла в Одесі 23 серпня: адреси

Тисячі одеситів будуть без світла сьогодні — адреси відключень
23 серпня 2024 09:51
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: Unsplash
Сьогодні, 23 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 9-а Пересипська, 7-А;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- 2-а Пересипська, 3 — 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50а;
- пров. 1-й Чорноморський, 5 — 44а;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- 4-а Пересипська, 1 — 28;
- 5-а Пересипська, 2 — 35;
- 9-а Пересипська, 3 — 14а;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54, 38а;
- Жевахова, 3 — 61а;
- Локомотивна, 1 — 27;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 7-й Чорноморський, 3 — 18;
- 10-а лінія на ЖМ, 4 — 18;
- 11-а лінія на ЖМ, 7 — 16;
- 12-а лінія на ЖМ, 14 — 18;
- 9-а лінія на ЖМ, 11 — 18а;
- Керченська, 101 — 131;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 21б;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- Капітана Кузнєцова, 92 — 102.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- просп. Свободи, 52;
- Левітана, 123б.
Роботи до 17:00
- Варненська, 12/корп.2, 3, 4;
- 14/корп.2, 3;
- Космонавтів, 23/корп.4, 5;
- 25/корп.4, 27/корп.4;
- Левітана, 113а, 113б, 114, 116.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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