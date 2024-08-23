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Тисячі одеситів будуть без світла сьогодні — адреси відключень

23 серпня 2024 09:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі 23 серпня: адреси
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: Unsplash
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики  уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • 9-а Пересипська, 7-А;  
  • Балтська дорога, 28;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • 2-а Пересипська, 3 — 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50а;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 5 — 44а;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • 4-а Пересипська, 1 — 28;  
  • 5-а Пересипська, 2 — 35;  
  • 9-а Пересипська, 3 — 14а;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54, 38а;  
  • Жевахова, 3 — 61а;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 3 — 18;  
  • 10-а лінія на ЖМ, 4 — 18;  
  • 11-а лінія на ЖМ, 7 — 16;  
  • 12-а лінія на ЖМ, 14 — 18;  
  • 9-а лінія на ЖМ, 11 — 18а;  
  • Керченська, 101 — 131;  
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 21б;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11;  
  • Капітана Кузнєцова, 92 — 102.  
    Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • просп. Свободи, 52;  
  • Левітана, 123б.  
    Роботи до 17:00
  • Варненська, 12/корп.2, 3, 4;  
  • 14/корп.2, 3;  
  • Космонавтів, 23/корп.4, 5;  
  • 25/корп.4, 27/корп.4;  
  • Левітана, 113а, 113б, 114, 116.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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