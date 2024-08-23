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В Одесі розгорнули великий прапор України

23 серпня 2024 09:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Українська Одеса — як місто відзначило День Прапора
В Одесі розгорнули прапор України сьогодні. Фото: прес-служба Вишиванкового фестивалю
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 серпня, на Потьомкінських сходах в Одесі  урочисто розгорнули великий державний стяг України. Акція, приурочена до Дня Державного Прапора, стала символом вдячності Збройним силам України.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомила ГО "Вишиванковий фестиваль".

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Захід пройшов у рамках відзначення Дня Прапора, демонструючи патріотизм та єдність міста. Організатори підкреслили важливість підтримки бойового духу нації та символічно нагадали про роль Одеси як невід'ємної частини України.

"Одеса завжди була і залишається українським містом. Ми безмежно вдячні нашим військовим за те, що вони забезпечують нам можливість жити під нашим українським прапором незалежної держави. Незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо жити, об’єднуватись і робити все можливе для нашої перемоги", — підкреслила голова ГО "Вишиванковий фестиваль" Наталя Мажарова.

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Українці у вишиванках на День Державного Прапору в Одесі. Фото: ГО "Вишиванковий фестиваль"
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День Державного Прапора Україин в Одесі. Фото: ГО "Вишиванковий фестиваль"

Акція стала частиною Вишиванкового фестивалю, що проводився в Одесі з 2009 по 2021 роки, але був призупинений через повномасштабне вторгнення. Цього року організатори вирішили провести камерний захід, дотримуючись безпекових вимог і уникнувши масових зібрань. Сьогоднішня подія стала важливим нагадуванням про те, що, незважаючи на всі труднощі, Одеса залишається вірною своїм українським корінням і готова зробити свій внесок у майбутню перемогу України.

Український прапор на морських воротах

Орім цього, на світанку також підняли державний прапор України на Воронцовському маяку.  Він замайорив над головним портом країни.

"Воронцовський маяк — головний символ Півдня України, що веде боротьбу за свободу вже два з половиною роки. Цей прапор, піднятий сьогодні, нагадує нам про нашу спільну мету – працювати заради перемоги, щоб кожен куточок нашої землі, тимчасово окупований ворогом, знову був під прапором України. Ми маємо зберігати і шанувати цей символ свободи і незалежності", — зазначила Наталя Мажарова.

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Підняття прапору на Воронцовському маяку. Фото: ГО "Вишиванковий фестиваль"
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Воронцовський маяк з Державним Прапором України. Фото: ГО "Вишиванковий фестиваль"

Прапор розміром 18 на 4,5 метра став символом незламності українського народу та підтримки наших військових, які боронять морські рубежі України.

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