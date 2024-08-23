Украинская Одесса – как город отметил День Флага

В Одессе развернули флаг Украины сегодня. Фото: пресс-служба Вышиванкового фестиваля

Сегодня, 23 августа, на Потемкинской лестнице в Одессе торжественно развернули большой государственный флаг Украины. Акция, приуроченная ко Дню Государственного Флага, стала символом благодарности Вооруженным силам Украины.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила ОО "Вышиванковый фестиваль".

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Мероприятие прошло в рамках Дня Флага, демонстрируя патриотизм и единство города. Организаторы подчеркнули важность поддержки боевого духа нации и символически напомнили о роли Одессы как неотъемлемой части Украины.

"Одесса всегда была и остается украинским городом. Мы безгранично благодарны нашим военным за то, что они обеспечивают нам возможность жить под нашим украинским флагом независимого государства. Несмотря на все трудности, мы продолжаем жить, объединяться и делать все возможное для нашей победы", — подчеркнула председатель ОО "Вышиванковый фестиваль" Наталья Мажарова.

Украинцы в вышиванках на День Государственного Флага в Одессе. Фото: ОО "Вышиванковый фестиваль"

День Государственного Флага Украины в Одессе. Фото: ОО "Вышиваночный фестиваль"

Акция стала частью Вышиванкового фестиваля , который проводился в Одессе с 2009 по 2021 годы, но был приостановлен из-за полномасштабного вторжения. В этом году организаторы решили провести камерное мероприятие, соблюдая требования безопасности и избежав массовых собраний. Сегодняшнее событие стало важным напоминанием о том, что, несмотря на все трудности, Одесса остается верна своим украинским корням и готова внести свой вклад в будущую победу Украины.

Украинский флаг на морских воротах

Кроме того, на рассвете также подняли государственный флаг Украины на Воронцовском маяке. Он взвился над главным портом страны.

"Воронцовский маяк — главный символ Юга Украины, ведущий борьбу за свободу уже два с половиной года. Этот флаг, поднятый сегодня, напоминает нам о нашей общей цели — работать ради победы, чтобы каждый уголок нашей земли, временно оккупированный врагом, снова был под флагом Украины. Мы должны сохранять и уважать этот символ свободы и независимости", — отметила Наталья Мажарова.

Поднятие флага на Воронцовском маяке. Фото: ОО "Вышиванковый фестиваль"

Воронцовский маяк с Государственным Флагом Украины. Фото: ОО "Вышиванковый фестиваль"

Флаг размером 18 на 4,5 метра стал символом несокрушимости украинского народа и поддержки наших военных, защищающих морские рубежи Украины.