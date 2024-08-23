Отключение света в Одессе 23 августа: адреса

Энергетики работают на сетях. Иллюстративное фото: Unsplash

Сегодня, 23 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

9-я Пересыпская, 7-А;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

2-я Пересыпская, 3 — 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50а;

пер. 1-й Черноморский, 5 — 44а;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

4-я Пересыпская, 1 — 28;

5-я Пересыпская, 2 — 35;

9-я Пересыпская, 3 — 14а;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54, 38а;

Жевахова, 3 — 61а;

Локомотивная, 1 — 27;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 7-й Черноморский, 3 — 18;

10-я линия на ЖМ, 4 — 18;

11-я линия на ЖМ, 7 — 16;

12-я линия на ЖМ, 14 — 18;

9-я линия на ЖМ, 11 — 18а;

Керченская, 101 — 131;

пер. 2-й Керченский, 1 — 15;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 21б;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

Капитана Кузнецова, 92 — 102.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

просп. Свободы, 52;

Левитана, 123б.

Работы до 17:00

Варненская, 12/корп.2, 3, 4;

14/корп.2, 3;

Космонавтов, 23/корп.4, 5;

25/корп.4, 27/корп.4;

Левитана, 113а, 113б, 114, 116.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: