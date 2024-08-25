У ВМС розповіли чому Росія не виводить свої кораблі у Чорне море

Росіяни вже тиждень не виводять кораблі в Чорне море — у чому причина
Упродовж останнього тижня в Чорному морі не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі бойові одиниці російського флоту залишаються в порту Новоросійська.
Про це у неділю, 25 серпня, в етері "Ми — Україна" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.
Російських кораблів немає в Чорному морі
"Ми можемо констатувати, що уже сім днів акваторія Чорного моря без російських кораблів. А щодо Азовського моря — то ще більше", — повідомив військовий
За словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, російські кораблі тимчасово відсутні в Чорному морі, що може свідчити про зміну тактики або технічні проблеми. Він зазначив, що це може бути пов'язано і з побоюванням зазнати втрат.
"Це питання, чому вони припинили саме таким чином вести охорону пункту базування, залишається відкритим. Можливо, це пов'язано з технічним обслуговуванням кораблів або з якимись внутрішніми рішеннями", — додав Плетенчук.
Втрати РФ у Чорному морі
Зазначимо, що окупанти залишились без єдиного великого порому, який функціонував між Керчю та Росією. ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю.
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