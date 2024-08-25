Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни вже тиждень не виводять кораблі в Чорне море — у чому причина arrow

Росіяни вже тиждень не виводять кораблі в Чорне море — у чому причина

25 серпня 2024 12:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У ВМС розповіли чому Росія не виводить свої кораблі у Чорне море
Український військовий охороняє цивільні суди у Чорному морі. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Упродовж останнього тижня в Чорному морі не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі бойові одиниці російського флоту залишаються в порту Новоросійська.

Про це у неділю, 25 серпня, в етері "Ми — Україна" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Російських кораблів немає в Чорному морі

"Ми можемо констатувати, що уже сім днів акваторія Чорного моря без російських кораблів. А щодо Азовського моря — то ще більше", — повідомив військовий

За словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, російські кораблі тимчасово відсутні в Чорному морі, що може свідчити про зміну тактики або технічні проблеми. Він зазначив, що це може бути пов'язано і з побоюванням зазнати втрат.

"Це питання, чому вони припинили саме таким чином вести охорону пункту базування, залишається відкритим. Можливо, це пов'язано з технічним обслуговуванням кораблів або з якимись внутрішніми рішеннями", — додав Плетенчук.

Втрати РФ у Чорному морі

Зазначимо, що окупанти залишились без єдиного великого порому, який функціонував між Керчю та Росією. ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю.

Також важливі новини дня по темі:

 

Одеса ЗСУ ВМС Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:30 Кому загрожує небезпека з космосу — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:29 Порти Великої Одеси стали менше вивантажувати зерна

13:27 Арешт Павла Дурова — у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена

13:21 Річниця загибелі "Джуса" — мати пілота посиділа за штурвалом F-16

13:19 Які штрафи за найпоширеніші порушення ПДР призначають в Україні

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

13:16 Не лише поліція та посадовці — хто ще підпадає під бронювання від мобілізації

13:00 Одесити у неділю залишилися без води — адреси

12:51 У Києві стартував благодійний "Забіг у вишиванках" — на що збирають кошти

12:39 У Сумах пролунав вибух — що відомо

12:28 Росіяни вже тиждень не виводять кораблі в Чорне море — у чому причина

13:30 Кому загрожує небезпека з космосу — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:29 Порти Великої Одеси стали менше вивантажувати зерна

13:27 Арешт Павла Дурова — у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена

13:21 Річниця загибелі "Джуса" — мати пілота посиділа за штурвалом F-16

13:19 Які штрафи за найпоширеніші порушення ПДР призначають в Україні

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

13:16 Не лише поліція та посадовці — хто ще підпадає під бронювання від мобілізації

13:00 Одесити у неділю залишилися без води — адреси

12:51 У Києві стартував благодійний "Забіг у вишиванках" — на що збирають кошти

12:39 У Сумах пролунав вибух — що відомо

12:28 Росіяни вже тиждень не виводять кораблі в Чорне море — у чому причина

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті