У ВМС розповіли чому Росія не виводить свої кораблі у Чорне море

Український військовий охороняє цивільні суди у Чорному морі. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Упродовж останнього тижня в Чорному морі не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі бойові одиниці російського флоту залишаються в порту Новоросійська.

Про це у неділю, 25 серпня, в етері "Ми — Україна" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Російських кораблів немає в Чорному морі

"Ми можемо констатувати, що уже сім днів акваторія Чорного моря без російських кораблів. А щодо Азовського моря — то ще більше", — повідомив військовий

За словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, російські кораблі тимчасово відсутні в Чорному морі, що може свідчити про зміну тактики або технічні проблеми. Він зазначив, що це може бути пов'язано і з побоюванням зазнати втрат.

"Це питання, чому вони припинили саме таким чином вести охорону пункту базування, залишається відкритим. Можливо, це пов'язано з технічним обслуговуванням кораблів або з якимись внутрішніми рішеннями", — додав Плетенчук.

Втрати РФ у Чорному морі

Зазначимо, що окупанти залишились без єдиного великого порому, який функціонував між Керчю та Росією. ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю.