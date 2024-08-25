Відключення води в Одесі 25 серпня: адреси

Одесити у неділю залишилися без води — адреси
В Одесі сьогодні, 25 серпня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання мають відновити ввечері, о 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у суботу, 25 серпня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Маршрутна
- вул. Варненська, 7а, 7б, 7в, 7г, 7/4, 7/2, 3
- вул. Дитяча
- вул. Генерала Петрова, 2-10
- вул. Героїв Крут, 1-5/1
- вул. Комарова, 2-6
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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