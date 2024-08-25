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Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку

25 серпня 2024 13:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Жителів Одеси попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні
Горить трава в полі. Фото ілюстративне: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На завтра, 26 серпня, синоптики попереджають про пожежну небезпеку  п'ятого класу в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність займання лісу та сухої трави буде надзвичайно високою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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"26 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Роздільна;
  • Одеса;
  • Чорноморськ;
  • Білгород-Дністровський;
  • Болград;
  • Вилкове;
  • Ізмаїл.
Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку - фото 1
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Водночас у поліції нагадали, що залишати дітей та тварин у зачинених автомобілях смертельно небезпечно. Під час спеки салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Навіть кількох хвилин в задушливому авто достатньо, аби дитина відчула дискомфорт. Якщо ж ви стали очевидцем, що в зачиненому авто перебуває дитина або тварина, а поряд нікого нема — одразу телефонуйте на 102.

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