Жителів Одеси попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні

Горить трава в полі. Фото ілюстративне: ДСНС

На завтра, 26 серпня, синоптики попереджають про пожежну небезпеку п'ятого класу в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність займання лісу та сухої трави буде надзвичайно високою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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"26 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Роздільна;

Одеса;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровський;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Водночас у поліції нагадали, що залишати дітей та тварин у зачинених автомобілях смертельно небезпечно. Під час спеки салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Навіть кількох хвилин в задушливому авто достатньо, аби дитина відчула дискомфорт. Якщо ж ви стали очевидцем, що в зачиненому авто перебуває дитина або тварина, а поряд нікого нема — одразу телефонуйте на 102.