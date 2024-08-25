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Угроза пожаров — жителей Одессы предупреждают об опасности

25 августа 2024 13:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Жителей Одессы предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в регионе
Горящая трава в поле. Фото иллюстративное: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На завтра, 26 августа синоптики предупреждают о пожарной опасности пятого класса в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возгорания леса и сухой травы будет чрезвычайно высокой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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"26 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении синоптиков.

Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Раздельная;
  • Одесса;
  • Черноморск;
  • Белгород-Днестровский;
  • Болград;
  • Вилковое;
  • Измаил.
Угроза пожаров - жителей Одессы предупреждают об опасности - фото 1
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В то же время в полиции напомнили, что оставлять детей и животных в закрытых автомобилях смертельно опасно. Во время жары салон авто быстро нагревается до температуры, которая может привести к тепловому удару. Даже нескольких минут в душном авто достаточно, чтобы ребенок почувствовал дискомфорт. Если вы стали очевидцем, что в закрытом авто находится ребенок или животное, а рядом никого нет — сразу звоните на 102.

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