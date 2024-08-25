Жителей Одессы предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

Угроза пожаров — жителей Одессы предупреждают об опасности
На завтра, 26 августа синоптики предупреждают о пожарной опасности пятого класса в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возгорания леса и сухой травы будет чрезвычайно высокой.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"26 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении синоптиков.
Пожарная опасность в Одесской области
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Раздельная;
- Одесса;
- Черноморск;
- Белгород-Днестровский;
- Болград;
- Вилковое;
- Измаил.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В то же время в полиции напомнили, что оставлять детей и животных в закрытых автомобилях смертельно опасно. Во время жары салон авто быстро нагревается до температуры, которая может привести к тепловому удару. Даже нескольких минут в душном авто достаточно, чтобы ребенок почувствовал дискомфорт. Если вы стали очевидцем, что в закрытом авто находится ребенок или животное, а рядом никого нет — сразу звоните на 102.
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