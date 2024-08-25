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Зачем "обрезать" историю — одесский ресторатор о переименованиях и демонтаже памятников

25 августа 2024 14:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесский ресторатор Савва Либкин: "Переименование улиц – это отвлечение от настоящих проблем"
Демонтированный памятник Екатерине II. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Известный одесский ресторатор Савва Либкин высказал свое мнение по поводу переименования улиц и демонтажа памятников в городе. Он считает, что эти действия не оказывают значительного влияния на историческую память и отвлекают внимание от более важных задач, таких как производство оружия.

Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, в интервью изданию "Украинская правда".

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"Мне все равно, есть ли памятник"

Ресторатор говорит, что ему "глубоко все равно", есть ли в городе памятники, поскольку они отражают только время. Либкин подчеркнул, что смена памятников не меняет исторических фактов, и не стоит "обрезать" собственную историю.

"Я не могу себе обрезать свою историю. Я родился в 1961 году, в 1979 году меня призвали на службу, я честно 2 года "отбарабанил" в армии", — говорит Либкин, вспоминая о своей службе в советской армии.

Зачем "обрезать" историю - одесский ресторатор о переименовании и демонтаже памятников - фото 1
Одесский ресторатор Савва Либкин. Фото: Facebook/Restorator.Savva.Libkin

"Жванецкий сделал много для Одессы"

В то же время ресторатор говорит, что не понимает решение переименовать бульвар Жванецкого, сатирик при жизни был "суперкоммуникатором" и "суперфилософом". По мнению Саввы Либкина, такими людьми Одесса должна гордиться.

"Об Одессе через Жванецкого узнают в мире. Он был суперкоммуникатор и суперфилософ. Он человек, которым надо в принципе гордиться, потому что он одессит. Он родился в том дворе, в котором росла моя тетя, у меня до сих пор есть фотка, где его мама и моя тетя рядом. Я не понимаю, зачем эти переименования", — добавил ресторатор.

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Бывший бульвар Жванецкого в Одессе. Фото: ОГС

Переименование отвлекает от проблем

Либкин также выразил мнение, что переименование улиц отвлекает общественность от более важных вопросов, таких как производство оружия. Он считает, что это гораздо важнее, чем смена названий улиц. Несмотря на это, по словам ресторатора, он не придает этим переименованиям и демонтажам большого значения, поскольку, по его словам, занят развитием своего ресторанного бизнеса и не имеет времени на оценку таких событий.

"Был бы я политиком, то прилагал бы больше усилий для того, чтобы мы накапливали силы и ресурсы, чтобы быть сильными. Оружие — это важнее, интереснее, чем переименовывать улицы", — говорит Савва Либкин.

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