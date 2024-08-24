Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Раскол между одесситами и противостояние власти — Екатерина Ножевникова о переименовании улиц arrow

Раскол между одесситами и противостояние власти — Екатерина Ножевникова о переименовании улиц

24 августа 2024 14:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
"Форма, в которой все сделали, очень плоха": Ножевникова о переименовании улиц
Основательница одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса снова оказалась в центре обсуждений из-за переименования улиц в честь павших Героев. Известная волонтерка, Екатерина Ножевникова, считает, что из-за необдуманного и резкого решения военной администрации город разделился на два лагеря.

Об этом в пятницу, 23 августа, она заявила в интервью изданию "Украинская правда".

Читайте также:


Раскол общества

Она говорит, что хотя губернатор выполнял закон, форма, в которой это было сделано, оказалась неудачной, что привело к провалу в коммуникации и повышению напряжения в городе.

"Форма, в которой все сделали, очень плохая", — добавила волонтер.

По мнению Ножевниковой, сейчас идет противостояние между областными и местными властями, что имеет негативное влияние горожан. Она отметила, что конфликты между администрациями возникают часто вне зависимости от того, кто занимает должность губернатора.

"Видите, город разделился. Я не могу сказать, что он разделился полу. По сути, вот моя оценка того, у нас есть постоянное соревнование между областными властями и местными. Я не знаю, почему так. Постоянно. Какой бы ни был губернатор, или как они там называются, постоянно это противостояние", — сказала Екатерина Ножевникова.

Переименование бульвара Жванецкого

По ее словам, особенно чувствительным вопросом для одесситов стало переименование улиц, названных в честь известных личностей, таких как Михаил Жванецкий, что вызвало неоднозначное восприятие жителей города.

"Труханов очень защищает эти улицы. Петрова, Ильфа, Жванецкого. Конечно, он защищает, потому что он знает, что большое количество его электората поддерживает это. Что касается Жванецкого, давайте так. Это моя позиция, я ее никому не навязываю, но этот человек свой выбор сделал", — говорит женщина.

Она также обратила внимание на проблему безразличия одесситов к уничтожению исторического наследия города. Мол, когда в Одессе сносят здания или застраивают исторические места, общественность часто не реагирует должным образом, что, по ее мнению, является тревожным сигналом.

"Когда сносят какое-то здание, почему-то никого нет. Когда тот же бульвар Жванецкого застраивали огромной высоткой, закрывшей самое красивое, вид на море был невероятный. Ее застроили просто, поставили на 25 этажей, где были все эти люди. Их нет", — добавила Екатерина Ножевникова.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Одесская область Екатерина Ножевникова декоммунизация Одесская ОГА Новости Одессы переименования

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:40 Зеленский наградил премьера Канады почетным орденом

14:35 Основной вратарь сборной Украины восстановился от травмы

14:28 Раскол между одесситами и противостояние власти — Екатерина Ножевникова о переименовании улиц

14:24 Дуда заверил, что Польша не перестанет помогать и не оставит Украину в одиночестве

14:23 Украинцы в Польше с 1 сентября лишатся помощи — кого это касается

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

14:20 В Сумской области российские войска атаковали беспилотником авто с гражданскими

14:16 Можно ли получить бронирование без военно-учетного документа — объяснение юристов

14:13 Как продуктивно начать учебный год? Советы для родителей и детей от Cambridge.ua

14:06 Украина и Россия провели обмен пленными — Зеленский показал фото освобожденных военных

13:56 В Молдове задержан организатор контрабанды наркотиков, который сотрудничал с украинцами

14:40 Зеленский наградил премьера Канады почетным орденом

14:35 Основной вратарь сборной Украины восстановился от травмы

14:28 Раскол между одесситами и противостояние власти — Екатерина Ножевникова о переименовании улиц

14:24 Дуда заверил, что Польша не перестанет помогать и не оставит Украину в одиночестве

14:23 Украинцы в Польше с 1 сентября лишатся помощи — кого это касается

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

14:20 В Сумской области российские войска атаковали беспилотником авто с гражданскими

14:16 Можно ли получить бронирование без военно-учетного документа — объяснение юристов

14:13 Как продуктивно начать учебный год? Советы для родителей и детей от Cambridge.ua

14:06 Украина и Россия провели обмен пленными — Зеленский показал фото освобожденных военных

13:56 В Молдове задержан организатор контрабанды наркотиков, который сотрудничал с украинцами

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту