"Форма, в которой все сделали, очень плоха": Ножевникова о переименовании улиц

Основательница одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

Одесса снова оказалась в центре обсуждений из-за переименования улиц в честь павших Героев. Известная волонтерка, Екатерина Ножевникова, считает, что из-за необдуманного и резкого решения военной администрации город разделился на два лагеря.

Об этом в пятницу, 23 августа, она заявила в интервью изданию "Украинская правда".

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Раскол общества

Она говорит, что хотя губернатор выполнял закон, форма, в которой это было сделано, оказалась неудачной, что привело к провалу в коммуникации и повышению напряжения в городе.

"Форма, в которой все сделали, очень плохая", — добавила волонтер.

По мнению Ножевниковой, сейчас идет противостояние между областными и местными властями, что имеет негативное влияние горожан. Она отметила, что конфликты между администрациями возникают часто вне зависимости от того, кто занимает должность губернатора.

"Видите, город разделился. Я не могу сказать, что он разделился полу. По сути, вот моя оценка того, у нас есть постоянное соревнование между областными властями и местными. Я не знаю, почему так. Постоянно. Какой бы ни был губернатор, или как они там называются, постоянно это противостояние", — сказала Екатерина Ножевникова.

Переименование бульвара Жванецкого

По ее словам, особенно чувствительным вопросом для одесситов стало переименование улиц, названных в честь известных личностей, таких как Михаил Жванецкий, что вызвало неоднозначное восприятие жителей города.

"Труханов очень защищает эти улицы. Петрова, Ильфа, Жванецкого. Конечно, он защищает, потому что он знает, что большое количество его электората поддерживает это. Что касается Жванецкого, давайте так. Это моя позиция, я ее никому не навязываю, но этот человек свой выбор сделал", — говорит женщина.

Она также обратила внимание на проблему безразличия одесситов к уничтожению исторического наследия города. Мол, когда в Одессе сносят здания или застраивают исторические места, общественность часто не реагирует должным образом, что, по ее мнению, является тревожным сигналом.

"Когда сносят какое-то здание, почему-то никого нет. Когда тот же бульвар Жванецкого застраивали огромной высоткой, закрывшей самое красивое, вид на море был невероятный. Ее застроили просто, поставили на 25 этажей, где были все эти люди. Их нет", — добавила Екатерина Ножевникова.