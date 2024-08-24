Украинцы совместно с молдаванами организовали незаконный бизнес: подробности

Скрытые наркотики. Фото: POLIȚIA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA

В Молдове задержан организатор масштабной контрабанды и интернет-сбыта наркотиков, сотрудничавший с украинскими преступными группировками. Правоохранители конфисковали партию наркотиков стоимостью 3,3 миллиона леев.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе пограничной полиции Республики Молдова.

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Детали операции

По информации молдавских пограничников, операция стартовала в марте 2024 года, когда украинские правоохранители задержали одного из членов преступной группировки, пытавшегося перевезти 4,5 килограмма наркотиков через пропускной пункт Тудора-Старокозаче, что в Одесской области. Нарушитель направлялся в Молдову, а запрещенные вещества были спрятаны в насосных двигателях.

После задержания перевозчика и изъятия наркотиков, украинские пограничники разрешили ему пересечение границы. Об этом факте молдавскую сторону проинформировали через Европол.

Уже в Молдове в тот же день был установлен молдавский участник этой "схемы" — он получал "товар" на северном автовокзале Кишинева. Во время задержания у него были обнаружены наркотики того же типа, что изъяла украинская сторона — подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Задержание организатора

Совместная операция украинских и молдавских силовиков завершилась 21 августа 2024 года, когда на трассе Чимишлия-Кишинев был задержан организатор этой схемы. Во время обыска в его машине обнаружили 800 граммов "солей", а также было найдено 20 тайников-закладок с наркотиками. Правоохранители будут ходатайствовать о его содержании под стражей на 30 суток.