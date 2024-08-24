Геннадий Труханов рассказал почему нужно оставить бюст Пушкина в Одессе

Мэр города Одесса Геннадий Труханов. Фото: facebook/gtrukhanov

Процесс деколонизации в Одессе продолжается, и уже переименована не одна сотня улиц, а вот как быть с памятником писателю Александру Пушкину, до сих пор не знают. Часть горожан против изъятия памятника, а другие вместе с историками — за. В то же время, одесский мэр Геннадий Труханов считает, что бюст является важной частью истории города.

Об этом в пятницу, 23 августа, он заявил в интервью изданию "Украинская правда".

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"Это наша история"

Геннадий Труханов отметил, что памятник был установлен за средства жителей Одессы, которые уважают историю своего города. Пушкин находился в Одессе во время ссылки и оставил значительный культурный след, что делает его фигуру исторической, а не политической.

"Здесь связано с нашей историей. И мы говорим, что те люди, которые знают и уважают историю города с исторического зрения, не с политического, говорят, что был такой писатель. Вот сегодня приходят любые делегации, европейские, европейские туристы — они знают, кто такой Пушкин. И говорят, что он был, работал, написал какие-то свои произведения", — сказал мэр.

Бюст Пушкина в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Пушкин внесен в ЮНЕСКО"

Мэр также упомянул, что Одесса включена в список культурного наследия ЮНЕСКО, и памятник Пушкину является частью этого достояния. Он добавил, что памятник будет оставаться на своем месте, пока он возглавляет город, поскольку это символ культурного и исторического наследия, которое следует защищать.

"Если бы мы все убрали, попали бы мы в ЮНЕСКО вообще? Сказали бы, а что у вас такого ценного есть? Вы ведь не сегодня основали город? Есть какая-то история, и это наша история, и сегодня эта история работает на Украине, и мы должны ее защитить, потому что это украинский город", — говорит Геннадий Труханов.

Бюст Пушкина уже не культурный памятник

Напомним, что памятник Пушкину в Одессе изъяли из списка исторических культурных памятников. Об этом Новини.LIVE сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. Он отметил, что такое решение было принято в Министерстве культуры. Памятник, скорее всего, перенесут в краеведческий музей.

Гуцалюк также прокомментировал историю о том, что памятник Пушкину был установлен на средства одесситов. По его словам, много денег одесситы на это не давали, и финансирование происходило по принуждению.