В День Независимости Украины в Одессе почтили память погибших за свободу

Возложение цветов в Одессе. Фото: ОГС

Сегодня, 24 августа, в 33 годовщину Дня Независимости Украины в Одессе прошли мероприятия по оказанию почестей памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и суверенитет нашего государства. В городе прошли церемонии возложения цветов к мемориалам.

Об этом в субботу, 24 августа, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Возложение цветов в Одессе

По информации мэрии, возложение цветов состоялось возле Мемориала Борцам за Украину в сквере Славы и Воли. Кроме того, почтили память погибших героев на городском кладбище в секторе военных захоронений возле Козацких крестов.

Крест на одном из городских кладбищ. Фото: ОГС

Кто участвовал в церемонии

Церемонии посетили представители местных властей, военные, волонтеры, родные погибших, а также неравнодушные одесситы. Все они пришли, чтобы воздать честь тем, кто положил свою жизнь ради независимости Украины. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших и выразили поддержку тем, кто продолжает бороться за нашу свободу.