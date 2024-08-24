В Одессе прошла акция "Деньги на ВСУ"

Люди на Думской площади с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 августа, на бывшей Думской площади, а теперь уже Биржевой, одесситы традиционно собрались на акцию "Деньги на ВСУ", которой на днях исполнится год. Требования людей сегодня неизменны — на нужды украинской армии должно выделяться больше денег.

Об этом в субботу, 24 августа, с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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На митинг собралось более трехсот горожан. Люди пришли с портретами погибших воинов и плакатами. Перед мэрией раздаются лозунги митингующих: "Не будь безразличным", "Деньги на армию, а не в кармане", а также — FreeAzov.

Митингующие держат в плакат. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит плакат для поддержки Азовцев. Фото: Новини.LIVE

Городской совет должен выделять больше средств на ВСУ

Активистка и мать военного Алла Засухина рассказала о своей борьбе с городскими властями Одессы. По ее словам, мэрия уже отменила несколько тендеров, но на их месте появляются новые, что усложняет ситуацию. Женщина подчеркнула, что пытается добиться выделения 20% расходной части городского бюджета на нужды боевых частей ВСУ.

"Мы пытаемся облегчить ситуацию и заставить власть имущих находить возможности, а не причины. Мы выходим на митинги ради наших родных, ради сына и его собратьев. Мы хотим, чтобы все они вернулись в живых", — добавила Засухина.

Она также отметила, что ее сын воюет на фронте, и ее борьба личная.

Активистка и мать военного Алла Засухина. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"В День Независимости мы снова выходим на митинг за поддержку ВСУ"

Чтобы привлечь внимание к важности поддержки Вооруженных Сил Украины на митинг вышла и Ангелина Викчак, мать бойца третьей отдельной штурмовой бригады из Одессы Александра с позывным "Фарш". Она подчеркнула, что цель акции – напомнить горожанам и всей Украине о том, что война продолжается, и необходимо продолжать поддерживать военных.

"Сегодня мы собрались, чтобы еще раз напомнить всем о войне. Усталость и безразличие не должны быть оправданием для того, чтобы забыть о наших защитниках. Люди должны помнить о войне каждый день и благодарить тех, кто отдает свою жизнь за нашу свободу", – сказала она.

Мать бойца третьей отдельной штурмовой бригады из Одессы Александра с позывным "Фаршем", Ангелина Викчак. Фото: Новини.LIVE

Викчак отметила, что в группе "Кофе на Думской" насчитывается около 600 человек. Она также подчеркнула, что, хотя многие не смогли присоединиться к митингу, их поддержка ощутима из-за других форм помощи, таких как волонтерство и уплата налогов, которые идут на поддержку ВСУ.

"Мы стоим здесь, чтобы доказать, что война не окончена. Мы должны найти в себе силы выстоять и продолжать борьбу, отстроить нашу страну", — добавила Викчак.

Ангелина Викчак призвала всех к единству и активной поддержке в эти трудные времена и сообщила, что акции в поддержку военных будут продолжаться, ведь важно не только обращать внимание на войну в моменты трагедий, но и поддерживать наших военнослужащих постоянно.

Мальчик держит в руках плакат, на котором написано "Клумбы и брусчатка не защищают от ракет". Фото: Новини.LIVE

Люди во время акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Что известно о митинге на Думской

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа 2-23 года после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить более 106 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии и поэтому этот тендер актуален. Позже его отменили, и одесская волонтер Екатерина Ножевникова, которая и была организатором этих митингов, решила завершить свое участие в акции.