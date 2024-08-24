В Одесі відбулась акція "Гроші на ЗСУ"

Люди на Думській площі з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, на колишній Думській площі, а тепер уже — Біржевій, одесити традиційно зібрались на акцію "Гроші на ЗСУ", якій днями виповниться рік. Вимоги людей на сьогодні незмінні — на потреби української армії повинно виділятися більше грошей.

Про це у суботу, 24 серпня, з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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На мітинг зібралось понад три сотні містян. Люди прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами. Перед мерією лунають гасла мітингувальників: "Не будь байдужим", "Гроші на армію, а не в кишені", а також — FreeAzov.

Мітингувальники тримають у плакат. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакат на підтримку Азовців. Фото: Новини.LIVE

Міська рада повинна виділяти більше коштів на ЗСУ

Активістка та мати військового Алла Засухіна розповіла про свою боротьбу з міською владою Одеси. За її словами, мерія вже скасувала кілька тендерів, але на їх місці з'являються нові, що ускладнює ситуацію. Жінка підкреслила, що намагається домогтися виділення 20% видаткової частини міського бюджету на потреби бойових частин ЗСУ.

"Ми намагаємося полегшити ситуацію та змусити можновладців знаходити можливості, а не причини. Ми виходимо на мітинги заради наших рідних, заради сина і його побратимів. Ми хочемо, щоб всі вони повернулися живими", — додала Засухіна.

Вона також зазначила, що її син воює на фронті, і її боротьба є особистою.

Активістка та мати військового Алла Засухіна. Фото: Новини.LIVE

Жінка з плакатом у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"У День Незалежності ми знову виходимо на мітинг за підтримку ЗСУ"

Щоб привернути увагу до важливості підтримки Збройних Сил України на мітинг вийшла й Ангеліна Вікчак, мати бійця третьої окремої штурмової бригади з Одеси Олександра з позивним "Фарш". Вона підкреслила, що мета акції — нагадати містянам та всій Україні про те, що війна триває, і необхідно продовжувати підтримувати військових.

"Сьогодні ми зібралися, щоб ще раз нагадати всім про війну. Втома і байдужість не мають бути виправданням для того, щоб забути про наших захисників. Люди повинні пам'ятати про війну кожного дня і дякувати тим, хто віддає своє життя за нашу свободу", — сказала вона.

Мати бійця третьої окремої штурмової бригади з Одеси Олександра з позивним "Фарш", Ангеліна Вікчак. Фото: Новини.LIVE

Вікчак зазначила, що в групі "Кава на Думській" налічується близько 600 людей. Вона також підкреслила, що, хоча багато людей не змогли приєднатися до мітингу, їх підтримка відчутна через інші форми допомоги, такі як волонтерство і сплата податків, які йдуть на підтримку ЗСУ.

"Ми стоїмо тут, щоб довести, що війна не закінчена. Ми повинні знайти в собі сили вистояти й продовжувати боротьбу, відбудувати нашу країну", — додала Вікчак.

Ангеліна Вікчак, закликала всіх до єдності та активної підтримки в ці важкі часи та повідомила, що акції на підтримку військових продовжуватимуться, адже важливо не лише звертати увагу на війну у моменти трагедій, але і підтримувати наших військовослужбовців постійно.

Хлопчик тримає в руках плакат на якому написано "Клумби та бруківка не захищають від ракет". Фото: Новини.LIVE

Люди під час акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинг на Думській

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня 2-23 року після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити понад 106 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі. Пізніше його скасували, і одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, яка й була організатором цих мітингів, вирішила завершити свою участь в акції.