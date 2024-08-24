У День Незалежності України в Одесі вшанували пам'ять загиблих за свободу

Покладання квітів в Одесі. Фото: ОМР

Сьогодні, 24 серпня, у 33 річницю Дня Незалежності України в Одесі відбулися заходи з вшанування пам'яті героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність та суверенітет нашої держави. У місті пройшли церемонії покладання квітів до меморіалів.

Про це у суботу, 24 серпня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Покладання квітів в Одесі

За інформацією мерії, покладання квітів відбулося до Меморіалу Борцям за Україну в сквері Слави і Волі. Окрім цього також вшанували пам'ять загиблих героїв на міському кладовищі у секторі військових поховань біля Козацьких хрестів.

Хрест на одному із міських кладовищ. Фото: ОМР

Хто брав участь у церемонії

Церемонії відвідали представники місцевої влади, військові, волонтери, рідні загиблих, а також небайдужі одесити. Усі вони прийшли, щоб віддати шану тим, хто поклав своє життя заради незалежності України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих та висловили підтримку тим, хто продовжує боротися за нашу свободу.