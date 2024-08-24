Геннадій Труханов розповів чому потрібно залишити погруддя Пушкіна в Одесі

Мер міста Одеса Геннадій Труханов. Фото: facebook/gtrukhanov

Процес деколонізації в Одесі триває, й уже перейменовано не одну сотню вулиць, а ось як бути з пам'ятником письменнику Олександру Пушкіну, досі не знають. Частина містян проти вилучення пам'ятника, а інші разом з істориками — за. Водночас одеський мер Геннадій Труханов вважає, що погруддя є важливою частиною історії міста.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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"Це наша історія"

Геннадій Труханов зазначив, що пам'ятник був встановлений за кошти мешканців Одеси, які шанують історію свого міста. Пушкін перебував в Одесі під час заслання і залишив значний культурний слід, що робить його постать історичною, а не політичною.

"Тут пов'язано з нашою історією. І ми кажемо, що ті люди, які знають і поважають історію міста з історичного зору, не з політичного, вони кажуть, що був такий письменник. Ось сьогодні приходять будь-які делегації, європейські, європейські туристи — вони знають, хто такий Пушкін. І кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої", — сказав мер.

Погруддя Пушкіна в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Пушкін внесений до ЮНЕСКО"

Мер також згадав, що Одеса включена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, і пам'ятник Пушкіну є частиною цього надбання. Він додав, що пам'ятник залишатиметься на своєму місці, поки він очолює місто, оскільки це символ культурної та історичної спадщини, яку слід захищати.

"Якби ми все прибрали, чи потрапили б ми до ЮНЕСКО взагалі? Сказали б, а що у вас такого цінного є? Ви ж не сьогодні заснували місто? Є якась історія, і це наша історія, і сьогодні ця історія працює на Україну, і ми маємо її захистити, тому що це українське місто", — каже Геннадій Труханов.

Погруддя Пушкіна уже не культурна пам'ятка

Зазначимо, що пам'ятник Пушкіну в Одесі вилучили зі списку історичних культурних пам'яток. Про це Новини.LIVE розповів керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк. Він зазначив, що таке рішення прийняли у Міністерстві культури. Пам'ятник, скоріш за все, перенесуть до краєзнавчого музею.

Гуцалюк також прокоментував історію про те, що пам'ятник Пушкіну встановили за кошти одеситів. За його словами, багато грошей одесити на це не давали, і фінансування відбувалося під примусом.