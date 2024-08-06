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Більше не культурна пам'ятка — доля бюсту Пушкіна в Одесі

6 серпня 2024 18:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Доля пам'ятнику Пушкіну в Одесі: що буде далі
Бюст Пушкіна біля одеської мерії. Фото: соцмережі
Верзілова Єлизавета - редактор

Вилучення пам'ятника Пушкіну з публічного простору в Одесі є частиною ширшої ініціативи декомунізації та дерусифікації в Україні. Серед громадськості різке позбавлення споруди викликало скандали, оскільки багато одеситів вважають бюст поета одним із найвідоміших історичних об'єктів міста.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк. 

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Пам'ятник Пушкіну переїжджає 

Пам'ятник Пушкіну в Одесі, ймовірно, буде перенесен з публічного простору до музейного, де його зможуть побачити всі бажаючі. Таке рішення допоможе зберегти споруду для тих, хто цінує та поважає творчість поета, адже двері музею завжди відкриті для відвідувачів. 

"Пам'ятник Пушкіну згідно з рішенням Міністерства культури було вилучене з пам'яток історії культури. І, скоріш за все, пам'ятник Пушкіна переїде в краєзнавчий музей. Його треба буде перебирати з публічного простору до музейного. Він буде в музеї, будь-яка людина може туди прийти і побачити його", — зазначив історик Сергій Гуцалюк.

Офіцер Збройних сил України Сергій Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE
Керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE

Скандал із грошима одеситів

Питання щодо фінансування залишається відкритим. Деякі одесити вважають, що пам'ятник було встановлено на кошти мешканців міста — тож їх треба повернути. Проте Сергій Гуцалюк стверджує, що багато грошей одесити на це не давали, і фінансування відбувалося під примусом. 

"Була пропозиція від одної чорносотяної організації тоді, коли імперія валилася, фактично навіть не валилася, коли в неї вже така криза відбувалася. Їм потрібно було для цементування цієї імперії, тоді і пам'ятник Катерині поставили, трошки пізніше перед тим Пушкіну. Їм потрібно були якісь ідеологічні символи, які могли об'єднати тоді мешканців імперії. І не було ентузіазму ніякого такого, як він був у нас розпіарений", — зауважив  історик та офіцер Збройних сил України Сергій Гуцалюк. 

Доля пам'ятнику Пушкіну в Одесі — що буде далі - фото 2
Сергій Гуцалюк щодо фінансування пам'ятнику Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Щодо майбутнього місця, де зараз стоїть пам'ятник — це питання має вирішувати міська рада. Поки що немає точного проєкту або ідей, проте історик припускає, що на Приморському бульварі можна залишити гарний фонтан. 

"Ну вже хай тоді вирішить, фонтанчик там гарний стоїть, хай собі стоїть, я не знаю. Будуть вже вирішувати. Дійсно, тоді вже міська рада хай вирішує, що там має стояти", — додав історик.

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