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Больше не культурный памятник — судьба бюста Пушкина в Одессе

6 августа 2024 18:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Судьба памятнику Пушкину в Одессе: что будет дальше
Бюст Пушкина возле одесской мэрии. Фото: соцсети
Верзилова Єлизавета - редактор

Изъятие памятника Пушкину из публичного пространства в Одессе является частью более широкой инициативы декоммунизации и дерусификации в Украине. Среди общественности резкое лишение постройки вызвало скандалы, поскольку многие одесситы считают бюст поэта одним из самых известных исторических объектов города.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

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Памятник Пушкину переезжает

Памятник Пушкину в Одессе, вероятно, будет перенесен из публичного пространства в музейное, где его смогут увидеть все желающие. Такое решение поможет сохранить сооружение для тех, кто ценит и уважает творчество поэта, ведь двери музея всегда открыты для посетителей.

"Памятник Пушкину согласно решению Министерства культуры был изъят из памятников истории культуры. И, скорее всего, памятник Пушкина переедет в краеведческий музей. Его нужно будет перебирать из публичного пространства в музейное. Он будет в музее, любой человек может туда прийти и увидеть его", — отметил историк Сергей Гуцалюк.

Офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Гуцалюк. Фото: Новости.
Руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. Фото: Новини.LIVE

Скандал с деньгами одесситов

Вопрос о финансировании остается открытым. Некоторые одесситы считают, что памятник был установлен на средства жителей города, поэтому их нужно вернуть. Однако Сергей Гуцалюк утверждает, что много денег одесситы на это не давали, и финансирование происходило по принуждению.

"Было предложение от одной черносотенной организации тогда, когда империя рушилась, фактически даже не рушилась, когда у нее уже такой кризис происходил. Им нужно было для цементирования этой империи, тогда и памятник Екатерине поставили, чуть позже перед тем Пушкину. Им нужно были какие-то идеологические символы, которые могли объединить тогда жителей империи.

Судьба памятнику Пушкину в Одессе - что будет дальше - фото 2
Сергей Гуцалюк по финансированию памятника Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Относительно будущего места, где сейчас стоит памятник, этот вопрос должен решать городской совет. Пока нет точного проекта или идей, однако, историк предполагает, что на Приморском бульваре можно оставить хороший фонтан.

"Ну уж пусть тогда решит, фонтанчик там хороший стоит, пусть себе стоит, я не знаю. Будут уже решать. Действительно, тогда уж городской совет пусть решает, что там должен стоять", — добавил историк.

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