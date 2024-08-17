У місті Білгород-Дністровський демонтовано погруддя Пушкіну

Погруддя Пушкіна в Білгород-Дністровську. Фото: Деколонізація. Україна

На Одещині тримає процес деколонізації, а саме демонтаж пам'ятників, пов'язаних із російською імперською спадщиною. Так, у місті Білгород-Дністровський, що в Одеської області, було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Про це 16 серпня повідомила громадська організація "Деколонізація. Україна".

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Допис ГО "Деколонізація. Україна". Фото: скриншот

Погруддя Пушкіна в Білгород-Дністровську

"У місті Білгород-Дністровський, що на Одещині, демонтовано погруддя Пушкіну! Як щодо демонтажу в самій Одесі?" — йдеться у повідомленні громадської організації.

Зазначимо, що саме цей пам'ятник у жовтні 2023 року невідомі розмалювали червоною фарбою. На постаменті написали "Знеси мене".

Розфарбований пам'ятник Пушкіну. Фото: Допис ГО "Деколонізація. Україна"

Що з пам'ятником Пушкіну в Одесі

В Одесі так і не наважилися знесли погруддя російському поету, тому Пушкін переїжджає. Його, ймовірно, буде перенесено з публічного простору до музейного, де його зможуть побачити всі охочі. Таке рішення, на думку істориків, допоможе зберегти споруду для тих, хто цінує та поважає творчість поета, адже двері музею завжди відкриті для відвідувачів.