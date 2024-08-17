В городе Белгород-Днестровский демонтирован бюст Пушкину

Бюст Пушкина в Белгород-Днестровске. Фото: Деколонизация. Украина

В Одесской области продолжается процесс деколонизации, а именно демонтаж памятников, связанных с российским имперским наследием. Так, в городе Белгород-Днестровский Одесской области был демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина.

Об этом 16 августа сообщила общественная организация "Деколонизация. Украина".

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Сообщение ОО "Деколонизация. Украина". Фото: скриншот

Бюст Пушкина в Белгород-Днестровске

"В городе Белгород-Днестровский на Одесчине демонтирован бюст Пушкину! Как насчет демонтажа в самой Одессе?" — говорится в сообщении общественной организации.

Отметим, что именно этот памятник в октябре 2023 года неизвестные разрисовали красной краской. На постаменте написали "Снеси меня".

Раскрашенный памятник Пушкину. Фото: Сообщение ОО "Деколонизация. Украина"

Что с памятником Пушкину в Одессе

В Одессе так и не решились снести бюст российскому поэту, поэтому Пушкин переезжает. Он, вероятно, будет перенесен из публичного пространства в музейное, где его смогут увидеть все желающие. Такое решение, по мнению историков, поможет сохранить сооружение для тех, кто ценит и уважает творчество поэта, ведь двери музея всегда открыты для посетителей.