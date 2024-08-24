Українці спільно з молдаванами організували незаконний бізнес: подробиці

Сховані наркотики. Фото: POLIȚIA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA

У Молдові затримали організатора масштабної контрабанди та інтернет-збуту наркотиків, що співпрацював з українськими злочинними угрупованнями. Правоохоронці конфіскували партію наркотиків вартістю 3,3 мільйона леїв.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили в пресслужбі прикордонної поліції Республіки Молдова.

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Деталі операції

За інформацією молдавських прикордонників, операція стартувала в березні 2024 року, коли українські правоохоронці затримали одного з членів злочинного угруповання, який намагався перевезти 4,5 кілограма наркотиків через пропускний пункт Тудора-Старокозаче, що на Одещині. Порушник прямував до Молдови, а заборонені речовини були сховані у помпових двигунах.

Після затримання перевізника та вилучення наркотиків українські прикордонники дозволили йому перетин кордону. Про цей факт молдавську сторону поінформували через Європол.

Вже в Молдові того ж дня було встановлено молдавського учасника цієї "схеми" — він отримував "товар" на північному автовокзалі Кишинева. Під час затримання у нього виявили наркотики того ж типу, що вилучила українська сторона — підозрюваного помістили до слідчого ізолятора.

Затримання організатора

Спільна операція українських і молдовських силовиків завершилася 21 серпня 2024 року, коли на трасі Чімішлія-Кишинів було затримано організатора цієї схеми. Під час обшуку в його машині виявили 800 грамів "солей", а також було знайдено 20 схованок-закладок з наркотиками. Правоохоронці клопотатимуть про його утримання під вартою на 30 діб.