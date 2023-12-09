В Одессе ищут дом спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаке — подробности

Херсонский пес благодарит за спасение. Фото: Сергей Каравайный/Facebook

В Одессе волонтеры ищут новый дом для спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаки. Животное, по кличке Багира, все это время лечили, потому что от длительного пребывания в воде у него отказали задние лапы.

Об этом в своем Facebook рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

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Сообщение Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот

"Помните фото, которое облетело весь мир, когда враг сорвал Каховскую дамбу? Багиру спасли. И все это время ее лечили, потому что от длительного пребывания в воде у нее сначала отказали задние лапы. Сейчас она здорова и счастлива, но до сих пор ищет свой дом ", — рассказала волонтер.

Екатерина Ножевникова, также добавила, что ее мечта взять животное себе, не может быть осуществлена. Ведь у волонтерки уже есть пес, а Багира очень любит людей, но совсем не любит других собак.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, располагающийся в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ. Известно, что оккупанты взорвали машинный зал, из-за чего восстановлению Каховская станция не подлежит.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС Черному морю нанесен ущерб почти 4 млрд долларов. Эта сумма приблизительна и будет увеличиваться, поскольку провести полное обследование пока невозможно.