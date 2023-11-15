Фахівці назвали орієнтовну суму збитків після підриву Каховської ГЕС — мова йде про мільярди доларів

Названо приблизну суму збитків Чорному морю внаслідок підриву Каховської ГЕС
Внаслідок знищення Каховської ГЕС Чорному морю завдано збитків майже 4 млрд доларів. Ця сума приблизна і збільшуватиметься, оскільки провести повне обстеження поки що неможливо.
Про це журналістам Новини.LIVE на пресконференції повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Збитки для України
Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС 6 червня призвело до того, що разом з прісною водою в море потрапила досить велика кількість сміття та небезпечних речовин. Майже відразу екологи розпочали підрахунки збитків. Робота велася як українськими, так і іноземними фахівцями. Втім, працювали лише на тій території, яка не є окупованою.
"У нас працювала спеціальна місія ЮНЕП — це організація від ООН, яка направила сюди понад 20 фахівців майже з 20 країн світу. Вони дали вже відповідний звіт. Це маленька частина того, що потрібно врахувати, тому що велика частина території, на жаль, поки що окупована і забезпечити безпеку фахівців там неможливо", — каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Усі міжнародні організації визнали, що це найбільший випадок екоциду в історії. Збитки внаслідок теракту будуть збільшуватися, але на сьогодні маємо суму в мільярдах.
"Загальна сума збитків від руйнування дамби Каховської ГЕС понад 147 млрд грн. Це тільки те, що нам вдалося порахувати. На момент скоєння цього акту екоциду - це було майже 10% від усіх збитків за останні півтора року повномасштабного вторгнення", — зазначає Руслан Стрілець.
Шляхи вирішення
Наразі відповідні розрахунки та моделювання зі супутників, які надали фахівці з інституту Чорного моря чиновникам невтішні. За словами міністра буде розроблятися конкретний план заходів, як врятувати та що робити з Чорним морем.
"Ми готові про це розмовляти з міжнародними партнерами та європейською комісією. Але ми маємо розуміти які конкретні кроки ми тепер маємо робити, скільки на це потрібно коштів і хто потенційно може виступити донорами цієї історії та наскільки років", — каже Руслан Стрілець.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.
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