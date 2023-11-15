Фахівці назвали орієнтовну суму збитків після підриву Каховської ГЕС — мова йде про мільярди доларів

Узбережжя Чорного моря після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок знищення Каховської ГЕС Чорному морю завдано збитків майже 4 млрд доларів. Ця сума приблизна і збільшуватиметься, оскільки провести повне обстеження поки що неможливо.

Про це журналістам Новини.LIVE на пресконференції повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Збитки для України

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС 6 червня призвело до того, що разом з прісною водою в море потрапила досить велика кількість сміття та небезпечних речовин. Майже відразу екологи розпочали підрахунки збитків. Робота велася як українськими, так і іноземними фахівцями. Втім, працювали лише на тій території, яка не є окупованою.

"У нас працювала спеціальна місія ЮНЕП — це організація від ООН, яка направила сюди понад 20 фахівців майже з 20 країн світу. Вони дали вже відповідний звіт. Це маленька частина того, що потрібно врахувати, тому що велика частина території, на жаль, поки що окупована і забезпечити безпеку фахівців там неможливо", — каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Усі міжнародні організації визнали, що це найбільший випадок екоциду в історії. Збитки внаслідок теракту будуть збільшуватися, але на сьогодні маємо суму в мільярдах.

"Загальна сума збитків від руйнування дамби Каховської ГЕС понад 147 млрд грн. Це тільки те, що нам вдалося порахувати. На момент скоєння цього акту екоциду - це було майже 10% від усіх збитків за останні півтора року повномасштабного вторгнення", — зазначає Руслан Стрілець.

Шляхи вирішення

Наразі відповідні розрахунки та моделювання зі супутників, які надали фахівці з інституту Чорного моря чиновникам невтішні. За словами міністра буде розроблятися конкретний план заходів, як врятувати та що робити з Чорним морем.

"Ми готові про це розмовляти з міжнародними партнерами та європейською комісією. Але ми маємо розуміти які конкретні кроки ми тепер маємо робити, скільки на це потрібно коштів і хто потенційно може виступити донорами цієї історії та наскільки років", — каже Руслан Стрілець.

Сміття після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.