Чорне море під загрозою через нашестя рапани

Рапани на дні Чорного моря. Фото: google

Чорне море, що вже відчуває наслідки воєнних подій в Україні, тепер стає ареною нового вторгнення — на цей раз з боку рапани. Цей всеїдний молюск є реальною загрозою для екосистеми водойми.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округ.

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"За типом харчування рапана належить до всеїдних хижаків. Окрім молюсків-фільтраторів, рапана нападає навіть на крабів. Рапана комфортно почувається у Чорному морі, оскільки не має природних ворогів та є трофічним "глухим кутом". Її чисельність контролюється її харчовими об’єктами та промисловою діяльністю людини", — йдеться у повідомленні.

Нині через воєнні дії Чорне море залишається недоступним для промислового добування. Це створює непередбачувані умови для необмеженого росту популяції рапани, яка тепер виступає не лише як молюск, а і як "агресор", поширюючись на нові території.

"Східні країни є справжніми поціновувачами м’яса рапани, тому її добування в довоєнний час досягало понад 10 тисяч тонн. У зв’язку з воєнними діями Чорне море закрите майже 2 роки, що сприяє неконтрольованому зростанню популяції рапани, і надалі, за оцінками деяких вчених, несе небезпеку для екосистеми моря", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до 90-х років ХХ століття цей молюск був практично невідомим для Чорного моря, зустрічаючись лише в опріснених водах північно-західної частини. Проте в останні двадцять п'ять років, ймовірно, через непрості зміни в екологічному ландшафті, рапана починає активно поширюватися, особливо в акваторіях, прилеглих до гирл Дністра та Дунаю.

Нагадаємо, Чорне море потроху очищується від сміття, яке туди потрапило унаслідок підриву Каховської ГЕС. Одеський дайвер показав, яким стало дно водойми після теракту.