Наслідки підриву Каховської ГЕС для Чорного моря сьогодні

Дайвер у морі. Фото: скриншот з документального фільму "Побачити дно"

Чорне море потроху очищується від сміття, яке туди потрапило унаслідок підриву Каховської ГЕС. Одеський дайвер показав яким стало дно водойми після теракту.

Ексклюзивні кадри опублікували в документальному фільмі "Побачити дно" на ТСН.

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Після підриву Каховської ГЕС Чорне море закрили для дайверів. Офіційний дозвіл на дослідження морського дна отримав лише водолаз Олександр Куракін, який займається цим усе життя. Він збирає докази воєнного злочину росіян — екоциду. Вони ляжуть у кримінальне провадження Генеральної прокуратури.

Мідія у морі. Фото: скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

Краб в ракушці. Фото: скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

Що зараз відбувається на дні моря

За 2,5 місяці після підриву ГЕС уже видно, як мул потроху засмоктує осілий дніпровський очерет. Поміж деревами бігають краби. Шторми й течії розносять сміття на великі простори. Море увімкнуло всі можливі захисні механізми.

"В інституті я застав людину, що обробляє проби. Мене вразила кількість бокоплавів. Це ракоподібні, що живуть на морському дні. Їх там просто неймовірні тисячі. В основному вони харчуються органікою, яка не цікавить більше нікого. Тобто в перекладі на людську мову – їдять каку. Це свідчення того, що море на будь-які зовнішні впливи дає відповідь", — каже Олександр Куракін.

Дайвер у морі. Фото: скриншот з документального фільму "Побачити дно"

Медуза у морі. Фото: скриншот з документального фільму "Побачити дно"

Додамо, спеціалісти кажуть, що наразі море знову стало солоним та візуально — чистішим.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Також ми писали, що стало відомо, які збитки завдало Україні руйнування Каховської ГЕС. Сума сягає 14 млрд доларів. Такий звіт сформували український уряд та ООН.