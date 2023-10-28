Последствия взрыва Каховской ГЭС для Черного моря сегодня

Дайвер в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"

Черное море понемногу очищается от мусора, попавшего туда вследствие подрыва Каховской ГЭС. Одесский дайвер показал, каким стало дно водоема после теракта.

Эксклюзивные кадры опубликовали в документальном фильме "Увидеть дно" на ТСН.

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После подрыва Каховской ГЭС Черное море было закрыто для дайверов. Официальное разрешение на исследование морского дна получил только водолаз Александр Куракин, занимающийся этим всю жизнь. Он собирает доказательства военного преступления россиян — экоцида. Они лягут в уголовное производство Генеральной прокуратуры.

Мидия в море. Фото: скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Краб в ракушке. Фото: скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Что сейчас происходит на дне моря

Через 2,5 месяца после подрыва ГЭС уже видно, как ил понемногу засасывает оседлый камыш. Между деревьями бегают крабы. Штормы и течения разносят мусор на большие просторы. Море включило все возможные защитные механизмы.

"В институте я застал человека, обрабатывающего пробы. Меня поразило количество бокоплавов. Это ракообразные, живущие на морском дне. Их там просто невероятные тысячи. В основном они питаются органикой, которая не интересует больше никого. То есть в переводе на человеческий язык – едят каку. Это свидетельство того, что море на любые внешние воздействия дает ответ", — говорит Александр Куракин.

Дайвер в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"

Медуза в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"

Добавим, специалисты говорят, что море снова стало соленым и визуально — более чистым.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Также мы писали, что стало известно, какой ущерб нанес Украине разрушение Каховской ГЭС. Сумма достигает 14 млрд. долларов. Такой отчет был сформирован украинским правительством и ООН.