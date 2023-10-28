Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия взрыва Каховской ГЭС для Черного моря сегодня arrow

Последствия взрыва Каховской ГЭС для Черного моря сегодня

28 октября 2023 14:52
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Последствия взрыва Каховской ГЭС для Черного моря сегодня
Дайвер в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Черное море понемногу очищается от мусора, попавшего туда вследствие подрыва Каховской ГЭС. Одесский дайвер показал, каким стало дно водоема после теракта.

Эксклюзивные кадры опубликовали в документальном фильме "Увидеть дно" на ТСН.

Читайте также:

После подрыва Каховской ГЭС Черное море было закрыто для дайверов. Официальное разрешение на исследование морского дна получил только водолаз Александр Куракин, занимающийся этим всю жизнь. Он собирает доказательства военного преступления россиян — экоцида. Они лягут в уголовное производство Генеральной прокуратуры.

Мидия в море. Фото: скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"
Краб в ракушке. Фото: скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Что сейчас происходит на дне моря

Через 2,5 месяца после подрыва ГЭС уже видно, как ил понемногу засасывает оседлый камыш. Между деревьями бегают крабы. Штормы и течения разносят мусор на большие просторы. Море включило все возможные защитные механизмы.

"В институте я застал человека, обрабатывающего пробы. Меня поразило количество бокоплавов. Это ракообразные, живущие на морском дне. Их там просто невероятные тысячи. В основном они питаются органикой, которая не интересует больше никого. То есть в переводе на человеческий язык – едят каку. Это свидетельство того, что море на любые внешние воздействия дает ответ", — говорит Александр Куракин.

Дайвер в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"
Медуза в море. Фото: скриншот из документального фильма "Увидеть дно"

Добавим, специалисты говорят, что море снова стало соленым и визуально — более чистым.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Также мы писали, что стало известно, какой ущерб нанес Украине разрушение Каховской ГЭС. Сумма достигает 14 млрд. долларов. Такой отчет был сформирован украинским правительством и ООН.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме