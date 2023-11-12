Черное море под угрозой из-за нашествия рапаны

Рапаны на дне Черного моря. Фото: google

Черное море, уже ощутившее последствия военных событий в Украине, теперь становится ареной нового вторжения — на этот раз со стороны рапаны. Этот всеядный моллюск представляет собой реальную угрозу для экосистемы водоема.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

"По типу питания рапана относится к всеядным хищникам. Кроме моллюсков-фильтраторов рапана нападает даже на крабов. Рапана себя комфортно чувствует в Черном море, поскольку не имеет естественных врагов и является трофическим "глухим углом". Ее численность контролируется ее пищевыми объектами и промышленной деятельностью человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время из-за военных действий Черное море остается недоступным для промышленной добычи. Это создает непредсказуемые условия для неограниченного роста популяции рапаны, которая теперь выступает не только как моллюск, но и как "агрессор", распространяясь на новые территории.

"Восточные страны являются настоящими ценителями мяса рапаны, поэтому ее добыча в довоенное время достигала более 10 тысяч тонн. В связи с военными действиями Черное море закрыто почти 2 года, что способствует неконтролируемому росту популяции рапаны, и в дальнейшем, по оценкам некоторых ученых, несет опасность для экосистемы моря", — говорится в сообщении.

Отметим, что к 90-м годам ХХ века этот моллюск был практически неизвестен для Черного моря, встречаясь только в опресненных водах Северо-Западной части. Однако, в последние двадцать пять лет, вероятно из-за непростых изменений в экологическом ландшафте, рапана начинает активно распространяться, особенно в акваториях, прилегающих к устьям Днестра и Дуная.

Напомним, Черное море понемногу очищается от мусора, попавшего туда в результате подрыва Каховской ГЭС. Одесский дайвер показал, каким стало дно водоема после теракта.