Специалисты назвали ориентировочную сумму ущерба после подрыва Каховской ГЭС — речь идет о миллиардах долларов

Побережье Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

В результате уничтожения Каховской ГЭС Черному морю нанесен ущерб почти 4 млрд долларов. Эта сумма приблизительна и будет увеличиваться, поскольку провести полное обследование пока невозможно.

Об этом журналистам Новини.LIVE на пресс-конференции сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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Ущерб для Украины

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС 6 июня привел к тому, что вместе с пресной водой в море попало достаточно большое количество мусора и опасных веществ. Почти сразу экологи приступили к подсчетам убытков. Работа проводилась как украинскими, так и иностранными специалистами. Впрочем, работали только на той территории, которая не оккупирована.

"У нас работала специальная миссия ЮНЕП — это организация от ООН, которая направила сюда более 20 специалистов почти из 20 стран мира. Они дали уже соответствующий отчет. Это маленькая часть того, что нужно учесть, потому что большая часть территории, к сожалению, пока что оккупирована и обеспечить безопасность специалистов там невозможно", — говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Международные организации признали, что это самый большой случай экоцида в истории. Ущерб в результате теракта будет увеличиваться, но на сегодня сумма уже исчисляется в миллиардах.

"Общая сумма ущерба от разрушения дамбы Каховской ГЭС свыше 147 млрд грн. Это только то, что нам удалось посчитать. На момент совершения этого акта экоцида — это было почти 10% всех убытков за последние полтора года полномасштабного вторжения", — отмечает Руслан Стрелец.

Пути решения

Расчеты и моделирование со спутников, которые предоставили специалисты из института Черного моря чиновникам, неутешительны. По словам министра, будет разрабатываться конкретный план мероприятий, как спасти и что делать с Черным морем.

"Мы готовы об этом разговаривать с международными партнерами и Европейской комиссией. Но мы должны понимать, какие конкретные шаги мы теперь должны делать, сколько на это нужно средств и кто потенциально может выступить донорами этой истории и на сколько лет", — говорит Руслан Стрелец.

Мусор после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новости.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по возобновлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.