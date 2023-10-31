Стан Чорного моря погіршився в кілька разів після знищення Каховської ГЕС, а постійні вибухи погано відбиваються на флорі та фауні

Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Чорне море зараз перебуває у критичному стані, для його очищення нам знадобиться десятиліття та мільйони доларів. Ще до війни наше море було одним із найбрудніших у Європі, а зі знищенням Каховської ГЕС ми отримали міну уповільненої дії.

У міжнародний день Чорного моря про його стан сьогодні і до чого може призвести людська недбалість журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським.

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Про Чорне море

Чорне море є замкнутим басейном та акумулює в собі всі забруднювачі, що надходять з вод Дунаю, Дніпра, Південного Бугу, Дністра та інших річок, до того ж не лише України, а й Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Десятиліттями море служило стічною канавою для промислових та сільськогосподарських відходів усієї південно-східної Європи. Ситуація стала настільки плачевною, що вченими деякі ділянки було визнано мертвими. Екологи вивели п'ять основних проблем Чорного моря:

Судноплавство — тисячі суден з усього світу щорічно заходять до портів Причорноморського регіону. Дослідження показали, що західна частина моря найбільше забруднена нафтою та нафтопродуктами. Саме на цю ділянку припадає найбільший обсяг танкерних перевезень. Річкові стоки — разом з ними в море потрапляє велика частина сміття, а також шкідливі речовини, що стікають у річки з полів — нітрати, фосфати, пестициди. Викиди підприємств — погане очищення стоків з боку комунальних та промислових підприємств призводить до того, що у воду потрапляють тисячі тонн азоту, фосфору, нафтопродуктів та інших небезпечних сполук. Людський фактор — каналізаційні стоки часто потрапляють у Чорне море навіть без очищення. Недостатньо очищені стічні води скидають 20 країн Європи. Особливості моря — у Чорному морі перебувають і природні джерела забруднення: величезні запаси сірководню, зосереджені на дні.

Одеське узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Вплив Каховської ГЕС

Зараз ще до всіх проблем додалася Каховська ГЕС. Вона будувалася за радянських часів, щоб задовольняти потреби сільського господарства. Після підриву дамби росіянами весь непотріб, металургійні та хімічні речовини опинилися в Чорному морі. Фахівці запевняли, що сталася екологічна катастрофа. Наразі досить неочікувано, але показники стають кращими.

"Самовідновлення в морі відбулося дуже стрімко, попри те, що було дуже сильне негативне навантаження на море. Сприяли відновленню погодні умови, бо якраз після підриву Каховської ГЕС, після цього були сильні шторми. А це й сприяло тому, що всі ці забруднення розподілилися акваторією всього моря", — зазначає еколог.

Еколог про стан Чорного моря. Фото: соцмережі Владислава Балінського

Об'єм Каховського водосховища приблизно 20 кубічних кілометрів. До прикладу, стік усіх річок, які впадають у басейни Чорного та Азовського морів, десь 300 кубічних км на рік. У море за декілька тижнів потрапило майже 10% річного стоку, що вже призвело до наслідків.

"ООН опублікувадо своє експрес-дослідження, де вказано, що збитки, завдані довкіллю після підриву Каховської ГЕС, становлять десь близько 14 млрд доларів. Хоча це дуже важко оцінити збитки. Адже цей вплив довгостроковий", — каже Владислав Балінський.

Сміття на березі Чорного моря після підриву дамби. Фото: Новини.LIVE

Солоність моря — те, за що фахівці переживали найбільше, — дуже швидко оновилась, адже спочатку це була майже прісна вода. Втім, це не єдині наслідки від дій російської армії в Україні.

Сміття в морі

Ще до повномасштабного вторгнення Чорне море вважалося найбруднішим морем Європи. За даними експертів міжнародного проєкту EMBLAS, воно було засмічене вдвічі більше, ніж Середземне. Наразі ситуація ще більше погіршилася, адже сміття в морі після підриву дамби стало більше, що призводить до загибелі фауни.

"Сміття — це дуже серйозні наслідки. Все призводить до утворення островів плавучих. Навіть пляшки з часом перетворюються в мікропластик, що потім входить в ланцюг живлення. Він впливає на дрібних ракоподібних, риб та інших істот. Це призводить до зменшення чисельності та загибелі всіх тих, хто бере участь у ланцюзі живлення", — розповідає еколог.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Фахівець також зазначає, що крім сміття, великих змін екосистемі моря додала війна. Саме вона призвела до загибелі великої кількості риби та китоподібних. За показниками, найбільша смертність серед дельфінів, яка була зафіксована, — біля острова Зміїний. За підрахунками з початку війни загинуло близько 50 тис. ссавців, що теж несе величезні збитки для екосистеми.

Чи вдасться відновити

Події останніх двох років дають зрозуміти, що відновлювати екосистему моря потрібно буде не один рік. Адже все це є комплексною роботою — від відновлення популяцій риб до чищення гирла річок від сміття та залишків сільського господарства. Адже більша частина забруднювачів потрапляє в море саме через річки.

" Дуже важливо слідкувати за очисними спорудами. А також — використанням добрив, використанням пестицидів, гербіцидів. Має бути контроль від держави щодо використання цих сполук. Це дуже впливає на стан Чорного моря", — каже Владислав Балінський.

Потрібен контроль від держави — еколог. Фото: соцмережі Владислава Балінського

До того ж, у нашій частині Чорного моря дуже важливо слідкувати за станом лиманів, контролювати якість цих водойм та запобігати браконьєрству. Тільки так можна буде відновити харчовий ланцюжок. Але насамперед мають завершитися бойові дії, з наслідками яких уже зараз доведеться боротися досить довго.

"Для того, щоб ми не спостерігали вже цих наслідків після підриву, щоб відновилася чисельність китоподібних, — необхідно чимало часу, десятки років. На це також потрібні кошти великі", — зазначає експерт.

Медуза на березі моря. Фото: Новини.LIVE

Тому, щоб наше Чорне море було знову чистим, а флора та фауна відновилися, потрібно чимало часу та великих коштів, які, можливо, отримаємо як компенсацію від країни-агресорки. Адже море потребує очищення від сміття, яке на поверхні та на дні моря. Якщо цього не зробити, то погіршення екосистеми відчують на собі усі країни, які межують з нами в Чорному морі.