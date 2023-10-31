Состояние Черного моря ухудшилось в несколько раз после уничтожения Каховской ГЭС, а постоянные взрывы плохо отражаются на флоре и фауне

Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Черное море сейчас находится в критическом состоянии, для его очищения нам понадобятся десятилетия и миллионы долларов. Еще до войны наше море было одним из самых грязных в Европе, с уничтожением Каховской ГЭС мы получили мину замедленного действия.

В международный день Черного моря о его состоянии сегодня и к чему может привести человеческая халатность журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом Владиславом Балинским.

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О Черном море

Черное море является замкнутым бассейном и аккумулирует все загрязнители, поступающие из вод Дуная, Днепра, Южного Буга, Днестра и других рек, к тому же не только Украины, но и России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Десятилетиями море служило сточной канавой для промышленных и сельскохозяйственных отходов всей юго-восточной Европы. Ситуация стала настолько плачевной, что некоторые участки были признаны мертвыми. Экологи вывели пять основных проблем Черного моря:

Судоходство — тысячи судов со всего мира ежегодно заходят в порты Причерноморского региона. Исследования показали, что западная часть моря больше всего загрязнена нефтью и нефтепродуктами. Именно на этот участок приходится самый большой объем танкерных перевозок. Речные стоки — вместе с ними в море попадает большая часть мусора, а также вредные вещества, стекающие в реки с полей — нитраты, фосфаты, пестициды. Выбросы предприятий — плохое очищение стоков со стороны коммунальных и промышленных предприятий приводит к тому, что в воду попадают тысячи тонн азота, фосфора, нефтепродуктов и других опасных соединений. Человеческий фактор — канализационные стоки часто попадают в Черное море даже без очищения. Недостаточно очищенные сточные воды сбрасывают 20 стран Европы. Особенности моря — в Черном море находятся и природные источники загрязнения: огромные запасы сероводорода, сосредоточенные на дне.

Одесское побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Воздействие Каховской ГЭС

Сейчас еще ко всем проблемам добавилась Каховская ГЭС. Она строилась в советское время, чтобы удовлетворять потребности сельского хозяйства. После подрыва дамбы россиянами весь хлам, металлургические и химические вещества оказались в Черном море. Специалисты уверяли, что произошла экологическая катастрофа. В данный момент довольно неожиданно, но показатели становятся лучше.

"Самовосстановление моря произошло очень стремительно, несмотря на то, что была очень сильная отрицательная нагрузка на море. Содействовали восстановлению погодные условия, потому что как раз после подрыва Каховской ГЭС были сильные штормы. А это и способствовало тому, что все эти загрязнения распределились по акватории всего моря", — отмечает эколог.

Эколог о состоянии Черного моря. Фото: соцсети Владислава Балинского

Объем Каховского водохранилища примерно 20 кубических километров. К примеру, сток всех рек, впадающих в бассейны Черного и Азовского морей, около 300 кубических км в год. В море за несколько недель попало почти 10% годового стока, что привело к последствиям.

"ООН опубликовала свое экспресс-исследование, где указано, что ущерб, нанесенный окружающей среде после подрыва Каховской ГЭС, составляет где-то около 14 млрд долларов. Хотя очень трудно оценить ущерб. Ведь это влияние долгосрочное", — говорит Владислав Балинский.

Мусор на берегу Черного моря после подрыва дамбы. Фото: Новини.LIVE

Соленость моря — то, за что специалисты переживали больше всего, — очень быстро восстановилась, ведь сначала это была почти пресная вода. Впрочем, это не единственные последствия от действий российской армии в Украине.

Мусор в море

Еще до полномасштабного вторжения Черное море считалось самым грязным морем Европы. По данным экспертов международного проекта EMBLAS, оно было засорено вдвое больше, чем Средиземное. Пока ситуация еще больше ухудшилась, ведь мусора в море после подрыва дамбы стало больше, что приводит к гибели фауны.

"Мусор — это очень серьезные последствия. Он приводит к образованию островов плавучих. Даже бутылки со временем превращаются в микропластик, затем входит в цепь питания. Он влияет на мелких ракообразных, рыб и других существ. Это приводит к уменьшению численности и гибели всех тех, кто участвует в цепи питания", — рассказывает эколог.

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Специалист также отмечает, что помимо мусора, большие изменения в экосистеме моря добавила война. Именно она привела к гибели большого количества рыбы и китообразных. По показателям, самая большая смертность — среди дельфинов, которая была зафиксирована на острове Змеиный. По подсчетам, с начала войны погибло около 50 тыс. млекопитающих, что тоже несет огромный ущерб для экосистемы.

Удастся ли восстановить

События последних двух лет позволяют понять, что восстанавливать экосистему моря потребуется не один год. Ведь все это комплексная работа — от восстановления популяций рыб до чистки устья рек от мусора и остатков сельского хозяйства. Ведь большая часть загрязнителей попадает в море именно через реки.

"Очень важно следить за очистными сооружениями. А также — использованием удобрений, использованием пестицидов, гербицидов. Должен быть контроль от государства относительно использования этих соединений. Это оказывает большое влияние на состояние Черного моря", — говорит Владислав Балинский.

Нужен контроль от государства — эколог. Фото: соцсети Владислава Балинского

К тому же, в нашей части Черного моря очень важно следить за состоянием лиманов, контролировать качество этих водоемов и предотвращать браконьерство. Только так можно будет восстановить пищевую цепочку. Но прежде должны завершиться боевые действия, с последствиями которых уже сейчас придется бороться достаточно долго.

"Для того, чтобы мы не наблюдали уже этих последствий после подрыва, чтобы восстановилась численность китообразных. Необходимо много времени, десятки лет. На это также нужны средства большие" — отмечает эксперт.

Медузы на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

Поэтому, чтобы наше Черное море было снова чистым, а флора и фауна восстановились, нужно немало времени и большие средства, которые возможно получим в качестве компенсации от страны-агрессора. Ведь море требует очищения от мусора, который на поверхности и на дне моря. Если этого не сделать, то ухудшение экосистемы ощутят на себе все страны, граничащие с нами в Черном море.