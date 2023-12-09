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В Одесі шукають домівку врятованій після підриву Каховської ГЕС собаці — деталі

9 грудня 2023 16:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі шукають домівку врятованій після підриву Каховської ГЕС собаці — деталі
Херсонський пес дякує за порятунок. Фото: Сергій Коровайний/Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі волонтери шукають нову домівку для врятованої після підриву Каховської ГЕС собаці. Тварину, по кличці Багіра, увесь цей час лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї відмовили задні лапи.

Про це у своєму Facebook розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

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Допис Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот

"Пам’ятаєте фото, яке облетіло весь світ коли ворог зірвав Каховську дамбу? Багіру врятували. І весь цей час її лікували, бо від тривалого перебування в воді в неї спочатку відмовили задні лапи. Зараз вона здорова і щаслива, але досі шукає свій дім", — розповіла волонтерка. 

Катерина Ножевнікова, також додала, що її мрія забрати тварину собі, не може бути здійснена. Адже у волонтерки вже є пес, а Багіра дуже любить людей, але зовсім не любить інших собак.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ. 

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновленню Каховська станція не підлягає. 

Нагадаємо, унаслідок знищення Каховської ГЕС Чорному морю завдано збитків майже 4 млрд доларів. Ця сума приблизна і збільшуватиметься, оскільки провести повне обстеження поки що неможливо.

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