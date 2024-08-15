Володимир Змієнко очолював розвідку УНР і на його честь в Одесі тепер названа вулиця

Голова ГУР України Кирило Буданов. Фото: ГУР України

Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов висловив щиру подяку голові Одеської ОВА Олегу Кіперу за рішення щодо перейменування об’єктів топонімії в місті Одесі та Одеській області на честь українських Героїв. Зокрема, за увічнення пам’яті українського розвідника Всеволода Змієнка.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомляється на сайті Одеської ОВА.

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Ким був Всеволод Змієнко

Герой УНР народився в Одесі у 1886 році. Всеволод Змієнко був одним з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі. Під час перебування в еміграції у Польщі працював у Генеральному штабі Армії УНР, упродовж 1928 — 1936 років очолював підрозділи розвідки і контррозвідки, підготував основні концептуальні засади розвідки, вважаючи її "мозковою клітиною" штабу.

Всеволод Змієнко. Фото: Вікіпедія

Крім того, Змієнко активно допомагав українським військовим емігрантам знайти себе в нових умовах життя, влаштовуючи їх на роботу, навчання чи просто допомагаючи грішми.

Що зазначено у подяці від Кирила Буданова

Подяка Одеській ОВА від ГУР. Фото: скриншот

У своїй подяці Кирило Буданов відзначив спільну діяльність Одеської обласної державної (військової) адміністрації, істориків та громадських активістів, Сил оборони України, у тому числі — Головного управління розвідки Міністерства оборони України — по відновленню історичної пам’яті, що сприяє консолідації суспільства для відсічі російській агресії.

Більше про перейменування в Одесі

Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі.

Ми писали, що нардеп з Одеси Артем Дмитрук активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі. На це поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека" та дорівняв непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.