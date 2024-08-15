Владимир Змиенко возглавлял разведку УНР и в его честь в Одессе теперь названа улица

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР Украины

Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов выразил искреннюю благодарность председателю Одесской ОВА Олегу Киперу за решение о переименовании объектов топонимии в Одессе и Одесской области в честь украинских Героев. В частности, за увековечение памяти украинского разведчика Всеволода Змиенко.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщается на сайте Одесской ОВА.

Читайте также:

Кем был Всеволод Змиенко

Герой УНР родился в Одессе в 1886 году. Всеволод Змиенко являлся одним из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзилии. Во время пребывания в эмиграции в Польше работал в Генеральном штабе Армии УНР, на протяжении 1928 — 1936 годов возглавлял подразделения разведки и контрразведки, подготовил основные концептуальные основы разведки, считая ее "мозговой клеткой" штаба.

Всеволод Змиенко. Фото: Википедия

Кроме того, Змиенко активно помогал украинским военным эмигрантам найти себя в новых условиях жизни, устраивая их на работу, обучение или просто помогая деньгами.

Что указано в благодарности от Кирилла Буданова

Благодарность Одесской ОВО от ГУР. Фото: скриншот

В своей благодарности Кирилл Буданов отметил совместную деятельность Одесской областной государственной (военной) администрации, историков и общественных активистов, Сил обороны Украины, в том числе — Главного управления разведки Министерства обороны Украины — по восстановлению исторической памяти, что способствует консолидации общества для отражения российской агрессии.

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Аист" и равнялся несогласованию с новыми названиями — насмешкой над украинскими военными.