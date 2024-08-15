Владимир Змиенко возглавлял разведку УНР и в его честь в Одессе теперь названа улица

В Одессе появилась улица имени разведчика УНР — Буданов поблагодарил за это местную ОВА
Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов выразил искреннюю благодарность председателю Одесской ОВА Олегу Киперу за решение о переименовании объектов топонимии в Одессе и Одесской области в честь украинских Героев. В частности, за увековечение памяти украинского разведчика Всеволода Змиенко.
Об этом в четверг, 15 августа, сообщается на сайте Одесской ОВА.
Кем был Всеволод Змиенко
Герой УНР родился в Одессе в 1886 году. Всеволод Змиенко являлся одним из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзилии. Во время пребывания в эмиграции в Польше работал в Генеральном штабе Армии УНР, на протяжении 1928 — 1936 годов возглавлял подразделения разведки и контрразведки, подготовил основные концептуальные основы разведки, считая ее "мозговой клеткой" штаба.
Кроме того, Змиенко активно помогал украинским военным эмигрантам найти себя в новых условиях жизни, устраивая их на работу, обучение или просто помогая деньгами.
Что указано в благодарности от Кирилла Буданова
В своей благодарности Кирилл Буданов отметил совместную деятельность Одесской областной государственной (военной) администрации, историков и общественных активистов, Сил обороны Украины, в том числе — Главного управления разведки Министерства обороны Украины — по восстановлению исторической памяти, что способствует консолидации общества для отражения российской агрессии.
Больше о переименовании в Одессе
Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.
Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Аист" и равнялся несогласованию с новыми названиями — насмешкой над украинскими военными.
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