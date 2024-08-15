Редкие птицы в Одесской области: кулики-сапожники замечены в нацпарке

Стая куликов-сапожников. Иллюстративное фото: cna.com.tw

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" снова стал домом для тысяч куликов-сапожников, прилетевших сюда из далекой Африки. Эти птицы, похожие на крылатых зебр, прибыли в Одесскую область в этом году раньше обычного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину на территории нацпарка происходили интенсивные ракетные обстрелы с Черного моря и тогда многим таким птицам пришлось покинуть Одесчину. Однако, несмотря на сложные условия войны, перед осенним сезоном более тысячи куликов-сапожников все еще остаются на Тузловских лиманах.

"Они до сих пор держатся на некоторых лиманах — Шаганы, Малошаганский, Малый Сасык, Бурнас, Алибей. Их сейчас почти более 1000 птиц", — пишет Иван Русев.

Кулики-сапожники в лимане нацпарка в Одесской области. Фото: Иван Русев

Что известно о кулике-сапожнике

Сапоги, как правило, черно-белые и имеют длинные узнаваемые лапки. Эти птицы ищут пищу на мелководье, бродя по поверхности воды и используя свои клювы для поиска пищи в отложениях ила. Основой их рациона являются соленоводные рачки артемии, а также личинки насекомых, моллюски и черви. Они редки и находятся под охраной Красной книги Украины, Бонской конвенции, Директивы ЕС о защите диких птиц и Соглашения AEWA.

"Угрожающими факторами для сапожника являются, конечно, боевые действия, потеря гнездовых биотопов, в частности, застройки прибрежных территорий с туристической и коммерческой целью, загрязнение побережий, фактор беспокойства со стороны человека, уничтожение кладок бродячими собаками", — сообщает Иван Русев.

Кулики-сапожники имеют контрастные перья. Фото: Иван Русев

Стая куликов-сапожников в Одесской области. Фото: Иван Русев

Несмотря на все вызовы, кулики-сапожники продолжают держаться на украинских лиманах, набираясь сил перед путешествием на далекий юг. Они покинут национальный парк "Тузловские лиманы", но уже через несколько месяцев вернутся, чтобы встретить весну в мирной Украине.