Мигрирующие птицы в Одесской области: ветланды в нацпарке

Ветланды в Одесской области. Фото: Иван Русев

В экосистеме национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области происходят значительные изменения. Ранее сухие побережья превратились в водно-болотные угодья (ветланды), которые обеспечивают питание и отдых многим видам птиц, прилетевшим в наш регион, отдохнуть и поживиться перед дальнейшей миграцией.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

Читайте также:

Птицы в Нацпарке

Благодаря поднятию уровня воды, в парк прилетело много разных птиц, в том числе ласточки, каравайки, цапли, косари, мартины, коловодники, побережники черногрудые и бекасы. Они переселились сюда из-за богатства пищи, которое обеспечивают новообразованные водоемы.

"Следует отметить, что такой маленький уголок ветландов, который составляет всего 0,2% от всего Рамсарского угодья "Тузловских лиманов" — уникальные биотопы для питания и отдыха мигрирующих птиц. По сравнению с абсолютно сухими территориями прошлого года, показывают их национальную и международную важность. благодаря функционирующему уже восемь месяцев проливу между Черным морем и "Тузловскими лиманами"" , — написал Иван Русев.

Ветланды в нацпарке. Фото: Иван Русев

Отдых перед дальнейшим путешествием

Однако птицы не останутся в Одесской области надолго — большинство из них полетят дальше, ведь из-за войны находиться им здесь опасно. Основная часть птиц в скором времени начнет свое путешествие в теплые страны, чтобы потом снова вернуться в "Тузловские лиманы".

"Иногда шумы войны (различные взрывы, выстрелы, БпЛА и др.) пугают птиц, но подавляющая часть снова возвращается на места, где много пищи. Основная часть указанных птиц, поев "Тузловскую пищу", зарядится энергией и вскоре полетит дальше — в Африку , чтобы весной снова вернуться", — написал эколог Иван Русев.

Птицы в нацпарке. Фото: Иван Русев

Больше о событиях в "Тузловских лиманах"

Мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что на Одесщине, фламинго понесли значительные потери из-за шторма и военных атак. Сейчас эти удивительные птицы ищут новые безопасные места для гнездования. Также в Тузловских лиманах война привела к потере мест гнездования для кваков и щеголей. Теперь птицы вынуждены искать новые дома и неизвестно, вернутся ли они в Одесскую область.



Однако даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.