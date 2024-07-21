Фламінго на Одещині не буде: знищена ціла колонія

Рожеві фламінго у нацпарку "Тузлівські лимани". Фото: Facebook / Олександр Бурковський

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, фламінго зазнали значних втрат через шторм та військові атаки. Зараз ці дивовижні птахи шукають нові безпечні місця для гніздування.

Про це у неділю, 21 липня, повідомив на своїй сторінці у Fасеbook еколог Іван Русєв.

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Іван Русєв про фламінго. Фото: скриншот

Знищення кладок фламінго на Одещині

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" близько тисячі фламінго загніздилися на островах лиману Карачаус. Але потужний шторм знищив усю колонію, тож птахи перенесли гнізда на острови лиману Хаджидер, де їхні кладки знищили війна та чайки.

"Пізніше фламінго сформували колонію на островах лиману Хаджидер у нашому нацпарку. Але з перших днів гніздування фламінго відчували неспокій від різного роду вибухів і потужного безперервного шуму спостерігачів БпЛА. А вночі шуми російських дронів лякали птахів. І під час шумової атаки агресивні жовтоногі мартини робили свою чорну справу — руйнували кладки фламінго", — пише еколог Іван Русєв.

Знищене яйце фламінго. Фото: Іван Русєв

Фламінго не полишають надії

Фламінго роблять третю спробу гніздування, шукаючи безпечніші місця, можливо на Тилігульському або Куяльницькому лиманах. Війна Росії проти України стала причиною руйнування цього природного чуда.

"Там де гніздувалися фламінго в цьому році — є заповідною зоною нацпарку і проводить будь які заходи щодо попередження негативного впливу мартинів на колонію фламінго заборонено. І ось на днях, мартини повністю зруйнували колонію фламінго і наразі деякі зграї фламінго залишили наші лимани і з'явились у Куяльницькому національному природному парку та мандрують по прибережним лиманам", — зазначив Іван Русєв.

Вплив війни на птахів у нацпарку

Ми писали, що в Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та не відомо, чи повернуться вони на Одещину.



Однак навіть у жорстких умовах війни життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів.