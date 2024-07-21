Фламинго в Одесской области не будет: уничтожена целая колония

Розовые фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Facebook / Александр Бурковский

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что на Одесчине, фламинго понесли значительные потери из-за шторма и военных атак. Сейчас эти удивительные птицы ищут новые безопасные места для гнездования.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил на своей странице в Facebook эколог Иван Русев.

Читайте также:

Иван Русев о фламинго. Фото: скриншот

Уничтожение кладок фламинго в Одесской области

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" около тысячи фламинго загнездились на островах лимана Карачаус. Но мощный шторм уничтожил всю колонию, так что птицы перенесли гнезда на острова лимана Хаджидер, где их кладки уничтожили война и чайки.

"Позже фламинго сформировали колонию на островах лимана Хаджидер в нашем нацпарке. Но с первых дней гнездования фламинго чувствовали беспокойство от разного рода взрывов и мощного непрерывного шума наблюдателей БпЛА. А ночью шумы русских дронов пугали птиц. И под шум агрессивные желтоногие чайки делали свое черное дело — разрушали кладки фламинго", — пишет эколог Иван Русев.

Уничтоженное яйцо фламинго. Фото: Иван Русев

Фламинго не оставляют надежды

Фламинго делают третью попытку гнездования, ища более безопасные места, возможно, на Тилигульском или Куяльницком лиманах. Война России против Украины стала причиной разрушения этого природного чуда.

"Там, где гнездились фламинго в этом году — являются заповедной зоной нацпарка и проводит любые мероприятия по предупреждению негативного влияния мартинов на колонию фламинго запрещено. И вот на днях, мартины полностью разрушили колонию фламинго и некоторые стаи фламинго покинули наши лиманы и появились в Куяльницком национальном природном парке и путешествуют по прибрежным лиманам" , — отметил Иван Русев.

Воздействие войны на птиц в нацпарке

Мы писали, что в Тузловских лиманах война привела к потере мест гнездования для кваков и щеголей. Теперь птицы вынуждены искать новые дома и неизвестно, вернутся ли они в Одесскую область.



Однако даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрировано возвращение блестящих ибисов.