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Рожеві мешканці Одещини — фламінго обрали Тузлівські лимани для гніздування

5 червня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі рожевих фламінго на Одещині
Рожеві фламінго у нацпарку на Одещині. Фото: Facebook /Олександр Бурковський
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У національному парку Тузлівські лимани на Одещині екологи помітили понад тисячі фламінго. Деякі з них вже почали гніздуватися, що свідчить про стабільність екосистеми та привабливість цих територій для рідкісних птахів.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Рожеві фламінго (Phoenicopterus roseus) — це великі птахи з характерним рожевим оперенням, яке вони отримують завдяки пігментам, що містяться в їхньому харчуванні. Вони мешкають у солоних водоймах і заболочених місцевостях, часто утворюючи великі колонії. 

"В процесі роботи виявили, що в цьому році на Тузлівських лиманах вже тримається багато фламінго — біля 1 500 птахів. І деякі з них вже почали гніздуватися", — написав еколог Іван Русєв.

Рожеві фламінго на Одещині
Рожеві фламінго у нацпарку "Тцзлівські лимани". Фото: Facebook / Олександр Бурковський

Ігнорують окуповані території

Нещодавно російські джерела повідомляли з окупованих територій Азовського узбережжя та Криму, що фламінго нібито планують гніздуватися там. Однак природні умови та екосистема Тузлівських лиманів є привабливими та безпечними для рідкісних видів птахів, навіть у складних умовах війни.

"Але, незважаючи на чудові природні умови, рожеві фламінго в черговий раз проігнорували окуповані українські території і вирішили що у 2024 році, знову, як і в минулому році, оселяться на гніздуванні в  Тузлівських лиманах", — написав Іван Русєв.

Більше про події у Нацпарку

Ми писали, що раніше у Тузлівських лиманах молоді болотяні черепашки почали виходити із зимівлі. Ці рідкісні рептилії занесені до Червоної книги та є важливим елементом водно-болотних екосистем парку.

Також у Нацпарку на Одещині екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

птиці
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Одеська область
екологія
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