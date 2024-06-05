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Розовые жители Одесской области — фламинго выбрали Тузловские лиманы для гнездования

5 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тысячи розовых фламинго в Одесской области
Розовый фламинго в нацпарке в Одесской области. Фото: Facebook /Александр Бурковский
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В национальном парке Тузловские лиманы на Одесчине экологи заметили более тысячи фламинго. Некоторые из них уже начали гнездиться, что свидетельствует о стабильности экосистемы и привлекательности этих территорий для редких птиц.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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Розовые фламинго (Phoenicopterus roseus) — это крупные птицы с характерным розовым оперением, получаемым благодаря пигментам, содержащимся в их питании. Они обитают в соленых водоемах и заболоченных местностях, часто образуя большие колонии.

"В процессе работы обнаружили, что в этом году на Тузловских лиманах уже держится много фламинго — около 1500 птиц. И некоторые из них уже начали гнездиться" , — написал эколог Иван Русев.

Розовые фламинго в Одесской области
Розовые фламинго в нацпарке "Тцзловские лиманы". Фото: Facebook / Александр Бурковский

Игнорируют оккупированные территории

Недавно российские источники сообщали с оккупированных территорий Азовского побережья и Крыма, что фламинго планируют гнездиться там. Однако природные условия и экосистема Тузловских лиманов привлекательны и безопасны для редких видов птиц, даже в сложных условиях войны.

"Но, несмотря на прекрасные природные условия, розовые фламинго в очередной раз проигнорировали оккупированные украинские территории и решили, что в 2024 году, опять, как и в прошлом году, поселятся на гнездовании в Тузловских лиманах", — написал Иван Русев.

Больше о событиях в Нацпарке

Мы писали, что раньше в Тузловских лиманах молодые болотные ракушки начали выходить из зимовки. Эти редкие рептилии занесены в Красную книгу и являются важнейшим элементом водно-болотных экосистем парка.

Также в Нацпарке на Одесчине экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лис. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов мирно сосуществуют рядом.

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