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Нацпарк на Одещині став оазою для мігруючих пернатих

31 липня 2024 18:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Мігруючі птахи на Одещині: ветланди у нацпарку
Ветланди на Одещині. Фото: Іван Русєв
Верзілова Єлизавета - редактор

В екосистемі національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині відбуваються значні зміни. Раніше сухі узбережжя перетворилися на водно-болотні угіддя (ветланди), які забезпечують харчування та відпочинок багатьом видам птахів, що прилетіли до нашого регіону відпочити та поживитись перед подальшою міграцією. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Завдяки підняттю рівня води, до парку прилетіло багато різних птахів, зокрема ластівки, коровайки, чаплі, косарі, мартини, коловодники, побережники чорногруді та бекаси. Вони переселилися сюди через багатство їжі, яке забезпечують новоутворені водойми.

"Слід зазначити, що такій маленькій куточок ветландів, якій складає лише 0,2% від всього Рамсарського угіддя "Тузлівських лиманів" — унікальні біотопи для харчування і відпочинку мігруючих птахів. Порівняно з абсолютно сухими територіями минулого року, показують  їх національну та міжнародну важливість. І це завдяки функціонуючій вже вісім місяців протоці між Чорним морем та "Тузлівськіми лиманами"", — написав Іван Русєв.

Оаза у "Тузлівських лиманах"
Ветланди у нацпарку. Фото: Іван Русєв

Відпочинок перед подальшою подорожжю

Однак птахи не залишаться на Одещині надовго —  більшість з них полетить далі, адже через війну перебувати їм тут небезпечно.  Основна частина птахів незабаром почне свою подорож до теплих країн, аби потім знову повернутися у "Тузлівські лимани".

"Іноді шуми війни (різні вибухи, постріли, БпЛА та інш.) лякають птахів, але переважна частина знову повертається на місця, де багато їжі. Основна частина вказаних птахів, поївши "Тузлівські їжу", зарядиться енергією і незабаром полетить далі  — до Африки, щоб навесні знову повернутися", — написав еколог Іван Русєв.

Птахи на Одещині
Птахи у нацпарку. Фото: Іван Русєв

Більше про події у "Тузлівських лиманах" 

Ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, фламінго зазнали значних втрат через шторм та військові атаки. Зараз ці дивовижні птахи шукають нові безпечні місця для гніздування. Також в Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та невідомо, чи повернуться вони на Одещину.

Однак навіть у жорстких умовах війни життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів

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