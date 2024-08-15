Рідкісні птахи на Одещині: кулики-чоботарі помічені у нацпарку

Зграя куликів-чоботарів. Ілюстративне фото: cna.com.tw

Національний природний парк "Тузлівські лимани" знову став домом для тисяч куликів-чоботарів, які прилетіли сюди з далекої Африки. Ці птахи, схожі на крилатих зебр, прибули на Одещину цього року раніше, ніж зазвичай.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території нацпарку відбувалися інтенсивні ракетні обстріли з Чорного моря і тоді багатьом таким птахам довелося покинути Одещину. Проте зараз, попри складні умови війни, перед осіннім сезоном більше тисячі куликів-чоботарів все ще залишаються на Тузлівських лиманах.

"Вони до сих пір тримаються на деяких лиманах — Шагани, Малошаганський, Малий Сасик, Бурнас, Алибей. Їх зараз майже більше 1000 птахів", — пише Іван Русєв.

Кулики-чоботарі у лимані нацпарку на Одещині. Фото: Іван Русєв

Що відомо про куликів-чоботарів

Чоботарі, як правило, чорно-білі та мають довгі впізнавані лапки. Ці птахи шукають їжу на мілководді, бродячи по поверхні води та використовуючи свої дзьоби для пошуку їжі у відкладеннях мулу. Основою їхнього раціону є солоноводні рачки артемії, а також личинки комах, молюски та черв’яки. Вони є рідкісними і перебувають під охороною Червоної книги України, Бонської конвенції, Директиви ЄС про захист диких птахів та Угоди AEWA.

"Загрозливими чинниками для чоботаря є звісно бойові дії, втрата гніздових біотопів, зокрема в наслідок, забудови прибережних територій з туристичною та комерційною метою, забруднення узбережь, фактор неспокою з боку людини, знищення кладок бродячими собаками", — повідомляє Іван Русєв.

Кулики-чоботарі мають контрастне пір'я. Фото: Іван Русєв

Зграя куликів-чоботарів на Одещині. Фото: Іван Русєв

Попри всі виклики, кулики-чоботарі продовжують триматися на українських лиманах, набираючись сил перед своєю подорожжю на далекий південь. Вони залишать національний парк "Тузлівські лимани", але вже через кілька місяців повернуться, щоб зустріти весну в мирній Україні.