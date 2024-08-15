Ремонт в ТЦК в Одесской области: объявлен тендер более чем на 12 млн грн

Здание Измаильского ТЦК и СП. Фото: Интент

Измаильский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) намерен провести реконструкцию одного из своих корпусов. На ремонт в помещении тира из городского бюджета готовы потратить более 12 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных системы электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на поиск подрядчика для проведения реконструкции здания лет "Б" районного ТЦК и СП. Общая сумма закупки составила 12 532 040 грн. Напомним, что ранее на разработку проекта этой реконструкции Измаил уже потратил более 400 тыс. грн.

Предложения от подрядчиков принимаются до 22 августа, а 23 августа состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Завершение работ намечено до 25 декабря 2025 года.

Требования к подрядчику

В 2021 году уже был произведен капитальный ремонт кровли этого корпуса. В настоящее время в смете отмечено более 100 видов работ, так в основном планируется: