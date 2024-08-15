Ремонт в ТЦК в Одесской области: объявлен тендер более чем на 12 млн грн

ТЦК на Одесчине затеял ремонт за 12 млн грн — детали тендера
Измаильский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) намерен провести реконструкцию одного из своих корпусов. На ремонт в помещении тира из городского бюджета готовы потратить более 12 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных системы электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на поиск подрядчика для проведения реконструкции здания лет "Б" районного ТЦК и СП. Общая сумма закупки составила 12 532 040 грн. Напомним, что ранее на разработку проекта этой реконструкции Измаил уже потратил более 400 тыс. грн.
Предложения от подрядчиков принимаются до 22 августа, а 23 августа состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Завершение работ намечено до 25 декабря 2025 года.
Требования к подрядчику
В 2021 году уже был произведен капитальный ремонт кровли этого корпуса. В настоящее время в смете отмечено более 100 видов работ, так в основном планируется:
- укрепить несущие стены и перегородки,
- выровнять пол щебнем,
- провести перепланировку внутренних помещений, в
- составлять новые двери и окна,
- обустроить новый тротуар вокруг здания,
- установить пандус,
- построить крыльцо и обустроить территорию для людей с инвалидностью.
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