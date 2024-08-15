Ремонт у ТЦК на Одещині: оголошено тендер на понад 12 млн грн

ТЦК на Одещині затіяв ремонт за 12 млн грн — деталі тендеру
Ізмаїльський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) планує провести реконструкцію одного зі своїх корпусів. На ремонт у приміщенні тиру з міського бюджету готові витратити понад 12 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізнались з даних системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на пошук підрядника для проведення реконструкції будівлі літ "Б" районного ТЦК та СП. Загальна сума закупівлі склала 12 532 040 грн. Зазначимо, що раніше на розробку проєкту цієї реконструкції Ізмаїл вже витратив понад 400 тис. грн.
Пропозиції від підрядників приймаються до 22 серпня, а 23 серпня відбудеться аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Завершення робіт заплановане до 25 грудня 2025 року.
Вимоги до підрядника
У 2021 році вже було проведено капітальний ремонт покрівлі цього корпусу. Нині у кошторисі зазначено понад 100 видів робіт, так в основному планується:
- зміцнити несучі стіни та перегородки,
- вирівняти підлогу щебнем,
- провести перепланування внутрішніх приміщень,
- встановити нові двері та вікна,
- облаштувати новий тротуар навколо будівлі,
- встановити пандус,
- побудувати ґанок та облаштувати територію для людей з інвалідністю.
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