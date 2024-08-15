Мільйони на рекламу місцевої влади Одещини: дані витрат

Будівля міської ради Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеська область зайняла сьоме місце серед регіонів України за обсягами укладених договорів на рекламу на платформі Prozorro. Сума витрат регіону склала майже сім мільйонів гривень.

Про це у своїй статті повідомляє команда Dozorro.

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Одещина поступилася Дніпропетровській області, яка витратила найбільше — 85,9 мільйона гривень, а також Київській області, де без врахування Києва витратили 70,1 мільйона гривень.

Витрати на рекламу в Prozorro. Фото: Dozorro

61% вартості закупівель припадає на державні банки, зареєстровані в столиці та загалом на Київщині відповідні витрати склали 177 мільйона гривень. Проте наш регіон випередив такі області, як Полтавська (6,1 млн грн) та Черкаська (4,6 млн грн).