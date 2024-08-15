Миллионы на рекламу местных властей Одесщины: данные расходов

Здание городского совета Одессы. Фото:Новини.LIVE

Одесская область заняла седьмое место среди регионов Украины по объему заключенных договоров на рекламу на платформе Prozorro. Сумма расходов региона составила около семи миллионов гривен.

Об этом в своей статье сообщает команда Dozorro.

Читайте также:

Расходы на рекламу в регионах Украины

Одесщина уступила Днепропетровской области, которая потратила больше всего — 85,9 миллиона гривен, а также Киевской области, где без учета Киева потратили 70,1 миллиона гривен.

Расходы на рекламу в Prozorro. Фото: Dozorro

61% стоимости закупок приходится на государственные банки, зарегистрированные в столице и в целом на Киевщине соответствующие расходы составили 177 миллионов гривен. Однако наш регион опередил такие области как Полтавская (6,1 млн грн) и Черкасская (4,6 млн грн).