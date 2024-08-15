Миллионы на рекламу местных властей Одесщины: данные расходов

Одесчина потратила на рекламу местных властей более 6 миллионов гривен
Одесская область заняла седьмое место среди регионов Украины по объему заключенных договоров на рекламу на платформе Prozorro. Сумма расходов региона составила около семи миллионов гривен.
Об этом в своей статье сообщает команда Dozorro.
Расходы на рекламу в регионах Украины
Одесщина уступила Днепропетровской области, которая потратила больше всего — 85,9 миллиона гривен, а также Киевской области, где без учета Киева потратили 70,1 миллиона гривен.
61% стоимости закупок приходится на государственные банки, зарегистрированные в столице и в целом на Киевщине соответствующие расходы составили 177 миллионов гривен. Однако наш регион опередил такие области как Полтавская (6,1 млн грн) и Черкасская (4,6 млн грн).
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